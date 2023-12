В Покровском-Стрешневе передали под заселение первую новостройку по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Покровское-Стрешнево передали под заселение первое готовое здание по программе реновации по адресу: Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 7. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В нее начали переезжать жители Покровского-Стрешнева. К переселению приступают жители домов по адресам: Волоколамское шоссе, дома 104 и 106, и проезд Стратонавтов, дом 17», — отметил Сергей Левкин.

На первом этаже здания работает центр информирования по переселению. В нем новоселы смогут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию для переезда.

«К переселению в новостройку на Волоколамском шоссе поэтапно приступают более 430 жителей трех старых домов в Покровском-Стрешневе. Департамент городского имущества уже подготовил предложения новых равнозначных квартир для москвичей, проживающих по адресу: проезд Стратонавтов, дом 17. Они приступили к их осмотру 30 ноября. Жители из других двух домов получат предложения нового жилья в декабре», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой — рядом есть место для прогулок. В шаговой доступности — станция «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации утверждена Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

