В Москве повысят ежемесячные и единовременные социальные выплаты — Собянин

С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат москвичам. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В частности, будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, а также юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям граждан.

Кроме того, в 2024 году по традиции будут единовременные выплаты к праздничным и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат определят отдельными решениями Мэра Москвы и Правительства Москвы.

