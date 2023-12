Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил с победителем открытого аукциона договор аренды земельного участка в Зеленограде для строительства многофункционального центра. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В течение пяти с половиной лет победитель торгов сможет возвести в Зеленограде многофункциональный центр площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. В нем можно будет разместить культурно-досуговые организации, магазины, офисы, кафе. Участок свободен от застройки. Рядом находится крупный жилой микрорайон», — рассказал Максим Гаман.

Территория находится по адресу: Новокрюковская улица, земельный участок 2/5. В течение 28 месяцев после подписания договора инвестор должен получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев — завершить работы нулевого цикла. После окончания строительства арендатор сможет оформить здание в собственность.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же опубликованы правила проведения аукционов и документация.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI