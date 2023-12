В вестибюле строящейся станции метро «ЗИЛ» начались отделочные работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершилось устройство основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к черновой отделке. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В подземном вестибюле будущей станции “ЗИЛ” Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», — отметил Андрей Бочкарев.

В станционном комплексе будет один подземный вестибюль с выходом к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого. Также планируется строительство пересадки на одноименную станцию перспективной Бирюлевской линии.

«Кроме того, завершено возведение основных конструкций наземного входного павильона, ведущего в вестибюль. На станции продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы», — уточнил заммэра.

Между Троицкой и Бирюлевской линиями метро появится соединительная ветка для перегона поездов. Уже завершилось устройство ее монолитных конструкций и идут работы по обратной засыпке.

Станция «ЗИЛ» станет конечной на Троицкой линии, поэтому перед ней и за ней оборудуют оборотные тупики для стоянки и разворота подвижного состава. На одном из таких участков выполнили монолитные работы, завершили засыпку котлована и приступили к устройству верхнего строения пути.

Протяженность строящейся Троицкой линии метро превысит 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Возле новых станций проживают примерно 1,5 миллиона москвичей, еще несколько сотен тысяч горожан здесь работают или учатся.

Сейчас в активном строительстве находится девять станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская».

