Более 13 тысяч кровельщиков очищают крыши домов после снегопада

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице более 13 тысяч кровельщиков очищают крыши домов после сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней. В них задействовано максимальное количество сил — более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков», — рассказал Петр Бирюков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными конструкциями. Горожан просят быть внимательными, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и не заходить за ограждения.

Сейчас в городе продолжают чистить дороги, тротуары и дворы от снега. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.

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