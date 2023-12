Более 1000 мастеров и ремесленников смогут стать участниками выставки «Ладья» благодаря господдержке

Source: MIL-OSI Russian Language News

3–17 декабря в Москве пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2023». Более тысячи мастеров и ремесленников смогут принять участие в мероприятии, благодаря инструментам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Предприниматели и самозанятые, которые занимаются народно-художественными промыслами, зачастую ограничены в возможностях продвижения своей продукции: не хватает финансовых и организационных ресурсов. Однако в этом году при господдержке появилась возможность софинансирования участия более чем тысячи предпринимателей и самозанятых на выставке «Ладья». Благодаря этому у них появилась возможность организовать собственные торговые точки, 46 региональных экспозиций – Воронежской и Калининградской областей, республик Крым и Татарстан, Новосибирской и Челябинской областей, Чувашской Республики и других регионов», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По традиции свои лучшие изделия представят всемирно известные промыслы и центры народного искусства: Хохлома и Городец, Ростовская финифть, Гжель, Кадомский вениз, Вологодское, Елецкое и Михайловское кружево, Кизляр, Кубачи, Жостово, Торжокские золотошвеи, Федоскино, Палех, Мстёра и другие.

«Поддержка Минэкономразвития РФ и центров «Мой бизнес» позволяет мастерам и ремесленниками презентовать свою продукцию в рамках различных выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе на выставке «Ладья». Это очень важно для развития отрасли, так как такая поддержка дает возможность предпринимателям и самозанятым даже из отдаленных уголков России воспользоваться новыми каналами продвижения, найти стратегически важных партнеров и новых клиентов», – пояснил председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

В этом году программа выставки насыщена деловыми мероприятиями. Профессионалы отрасли обсудят актуальные механизмы поддержки предприятий промыслов, правового обеспечения отрасли, методы продвижения продукции.

Организатор выставки – Ассоциация «Народные художественные промыслы России», соорганизаторы выставки – АО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООГО «Российский фонд культуры». Выставка организуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

