Артисты проекта «Музыка в метро» продолжат выступать в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия»

В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» продолжаются выступления артистов проекта «Музыка в метро». Очередной цикл концертов пройдет с 5 по 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало всех программ — в 18:30.

5 декабря перед гостями выставки-форума выступит аккордеонист Юрий Пашалы. В его разнообразном репертуаре есть классические мелодии, французский шансон, музыка военных лет и многое другое.

6 декабря для посетителей сыграет скрипач Александр Демидов. Музыкант и композитор исполняет как авторские инструментальные произведения, так и хиты поп- и рок-музыки и уже давно покорил сердца пассажиров московского метро.

12 декабря свою программу представит Антонина Синицина, которая виртуозно владеет балалайкой и исполняет народные песни. Она выступает как сольно, так и в составе ансамбля «Гармония».

13 декабря профессиональная арфистка Татьяна Виговская сыграет для посетителей выставки-форума классику, арфовую романтику, популярные мелодии, музыку из кинофильмов и джазовые композиции.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем приняли участие 254 музыканта, а всего за пять сезонов состоялось более 350 тысяч выступлений. 24 ноября завершились открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро».

В проекте «Музыка в метро» появились три новые площадки на БКЛ

