04.12.2023 Trwają spotkania „Środy z KSeF” dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań informacyjnych dla mikroprzedsiębiorców nt. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Spotkania odbywają się w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia we wszystkich województwach.

Udział w webinariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Od 1 estilo 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Od tego dnia czynni podatnicy VAT będą wystawiać e-faktury wyłącznie w KSeF, a faktury ustrukturyzowane będą podstawową formą dokumentowania transakcji gospodarczych. Dla firm zwolnionych z VAT obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r. Już teraz warto poznać nowe zasady wystawiania e-faktur i przetestować bezpłatne narzędzia KSeF.

Bezpłatne webinaria odbywają w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia. Wzięło w nich już udział około 15 tys. uczestników. Najbliższe spotkanie 6 grudnia, kolejne 13 grudnia.

Przeprowadzą je eksperci Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie webinario opowiedzą o:

nowych zasadach fakturowania w Polsce,

uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień,

różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą,

wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF,

bezpłatnych narzędziach KSeF,

tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach spotkań oraz linki do nich można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Adresy stron internetowych izb administracji skarbowej.

¡Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o KSeF en www.podatki.gov.pl/ksef.

