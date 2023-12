04.12.2023 Batalion Saperów z Augustowa wzmocni zdolności 15. Brygady Zmechanizowanej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Batalion Saperów z Augustowa wzmocni zdolności 15. Brygady Zmechanizowanej04.12.2023

„Dziś otwieramy nową jednostkę wojskową, tu w Augustowie. To bardzo ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na położenie i zagrożenia, jakie czyhają na Polskę. To jest batalion, który wchodzi w skład 15. Brygady Zmechanizowanej, która z kolei jest jednostką 16. Dywizji Zmechanizowanej. Są to jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami w Augustowie.

4 grudnia szef MON spotkał się z żołnierzami 1. Batalionu Saperów 15. Brygady Zmechanizowanej.

„Dlaczego ta jednostka powstała? Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie, ale także z jednego bardzo ważnego powodu – żeby zbrodnia obławy augustowskiej nie ponowiła się w przyszłości, żebyśmy nie mieli do czynienia z tego rodzaju zbrodniami. Wojsko Polskie musi stacjonować tu, w Augustowie. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców regionu, do tego, żeby rozważyć wstąpienie do Wojska Polskiego. Warunki służby są bardzo dobre – uposażenie godne, a nowoczesny sprzęt trafia do wojska. Potrzebujemy młodych patriotów, którzy będą służyć w Wojsku Polskim. Jestem pewien, że ta propozycja spotka się z bardzo dobrym odbiorem. Wiem, że mieszkańcy ziemi augustowskiej to patrioci”

– zaznaczył szef MON.

Podczas uroczystej zbiórki pododdziałów minister Mariusz Błaszczak wręczył flagę Rzeczypospolitej Polskiej dowódcy pocztu flagowego oraz wręczył decyzję personalną ppłk. Adamowi Goździkowi o wyznaczeniu na stanowisko dowódcy batalionu.

„W przypadku północno-wschodniej części naszego kraju istotne znaczenie ma konieczność wzmocnienia granicy, zarówno z Białorusią, jak również z obwodem Królewieckim. To właśnie saperzy jesienią 2021 roku stanęli w gotowości do wzmocnienia polskiej granicy, to saperzy najpierw wznieśli ogrodzenie tymczasowe, wzmocnili granicę i wciąż na granicy służą. Dowódca tej jednostki był na granicy w pierwszych dniach ataku hybrydowego jesienią 2021 roku. Jest doświadczonym oficerem i daje gwarancję tego, że będzie tworzył ten batalion”

***1 Batalion saperów jest jednostką przeznaczoną do zabezpieczenia działań oraz wsparcia inżynieryjnego związku taktycznego (brygady) – zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym. Jego zasadniczym zadaniem jest zapewnienie dowódcy brygady realizacji zadań wsparcia podległych mu pododdziałów innych specjalności. Batalion zwiększa możliwości oraz wzmacnia potencjał bojowy brygady.

