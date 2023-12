Этот день в истории Политеха: 4 – 10 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Как обычно по понедельникам, в проекте к 125-летию Политеха рассказываем о событиях, связанные с историей университета на этой неделе.

4 декабря 1907 года в Санкт-Петербургском политехническом институте выдан первый диплом. Его получил выпускник электромеханического отделения А. А. Горев.

4 декабря неофициально считается днём рождения отечественной информатики. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину. Появление такой техники повлекло за собой необходимость обучаться работе с ней.

В Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина специалистов по информационным технологиям готовили на кафедрах электромеханического и радиофизического факультетов. В 1976 году на их основе был создан факультет технической кибернетики. Его первое название — факультет автоматизации управления (ФАУ). В 2012 году факультет был преобразован в Институт компьютерных наук и технологий. А 1 сентября 2023 года ИКНТ объединили с Институтом компьютерной безопасности, и в Политехе появился новый институт — компьютерных наук и кибербезопасности, ИКНК. Фактически произошла консолидация всего IT-образования в вузе. Теперь в одной структуре сконцентрированы теоретические и практические области компьютерных наук: фундаментальная и прикладная информатика, кибербезопасность, программная инженерия, технологии искусственного интеллекта и управление в технических системах.

5 декабря 1973 года — день рождения Студенческого театра Политеха. Завтра, 5 декабря 2023 года, театр отмечает полувековой юбилей! История коллектива началась с того, что 50 лет назад студент четвёртого курса турбиностроительного факультета Института машиностроения ЛМЗ-ВТУЗ (ПИМаш) Виктор Борисенко поставил спектакль «Божественная комедия», только на стихи не Данте, а однокурсника Михаила Осадчего. Спектакль понравился, ребят стали приглашать на другие факультеты, на завод, на гастроли и фестивали. В 2011 году ПИМаш объединили с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, и театр влился в большую семью творческих студенческих коллективов студентов СПбПУ. Но не затерялся там, а сохранил своё неповторимое лицо и самобытность. За 50 лет в театре поставлено больше 70 спектаклей, а недавно по итогам всероссийского театрального конкурса «Точка А» Студенческий театр Политеха вошёл в пятёрку лучших в стране .

5 декабря 1926 года состоялся первый пробный пуск гидроагрегатов Волховской ГЭС. Это был первый опыт крупной проектной и организаторской работы многих гидротехников и электромехаников Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина в области гидротехнических сооружений. В апреле 1920 г. в институте была сформирована группа по разработке проекта электрификации Северного района по заданию Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В состав группы вошли пять политехников: А. В. Вульф — председатель, А. А. Воронов, А. А. Горев, Т. Ф. Макарьев, М. А. Шателен и гидролог В. Г. Глушков. С их участием началось возведение первенцев отечественной гидроэнергетики — Волховской и Днепровской ГЭС.

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. Учреждению праздника предшествовала долгая история развития волонтёрского движения в России. И весомую часть этого движения составляют волонтёры Политеха. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого активно работает Центр волонтёрских проектов «Гармония» . В 2023 году по итогам городского конкурса «Студент года» лучшим организатором деятельности волонтёрского движения в Санкт-Петербурге признана студентка Политеха Виолетта Ли .

5 декабря 1957 года спущен на воду атомный ледокол «Ленин», главным конструктором которого был выпускник кораблестроительного отделения ЛПИ 1931 года Василий Неганов. В 1940 году за создание первого советского арктического линейного ледокола «И. Сталин» Василий Иванович получил Сталинскую премию. А в 1954 году его назначили главным конструктором первого в мире атомного ледокола «Ленин», который построили на судостроительном заводе им. Андре Марти в Ленинграде.

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Этот праздник был установлен в 2007 году, став своеобразным продолжением Дня георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи. 26 ноября (7 декабря по н. с.) 1769 года императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены.

В 1992 году в России восстановили орден Святого Георгия — он стал высшей военной наградой. А в 2007 года вернулся и праздник. Но теперь это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В разные годы в Политехническом университете учились и работали люди, которые своей жизнью и подвигами заслужили высочайшее звание Героев Советского Союза. Университете бережно хранят память о них. В преддверии Дня Победы в 2021 году сотрудники и студенты вуза присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили дубовую аллею в честь политехников — Героев Советского Союза.

10 декабря 1956 года состоялась премьера фильма «Медовый месяц», поставленного на киностудии «Ленфильм». Одной из съёмочных площадок картины послужил Политехнический университет. Он «сыграл роль» медицинского института, который по сюжету оканчивает главная героиня Людмила (актриса Людмила Касаткина). К слову, богатые интерьеры Политеха не раз служили декорациями для съёмок фильмов и видеоклипов.

