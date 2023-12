Художник Анатолий Булдаков представил в СПбГАСУ свой монографический альбом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вышел в свет монографический альбом живописных и графических работ художника, преподавателя кафедры рисунка ЛИСИ/СПбГАСУ с 1973 по 2022 г., члена Союза художников России Анатолия Булдакова. Студенты и сотрудники СПбГАСУ познакомились с изданием одними из первых: Анатолий Михайлович провёл презентацию в стенах родного вуза.

В альбом художник включил основные произведения, выполненные за многолетнюю творческую деятельность, уделив особое внимание исторической живописи. Рассматривая его картины, возвращаешься в далекое прошлое и становишься очевидцем важнейших событий. Вот собирается рать на защиту Древней Ладоги, а здесь Суворов с солдатами штурмует Измаил. Но не только военные темы интересуют автора. Его большая работа – древний Смоленск в пору своего расцвета. Также представлены пейзажи, портреты и натюрморты. Анатолий Михайлович подчеркнул, что в картинах он демонстрирует своё видение жизни, исторические моменты, которые выявлял в ходе изучения соответствующих документов и литературы, детали окружающего мира. Последние подчас кажутся обычными, но живописец и в них находит привлекательную уникальность.

Монографический альбом Анатолия Булдакова

«Само изображение – это фантастическая история, поскольку относит нас к определённым воспоминаниям, событиям. В альбоме – только такие живые картины, которые мне особенно нравятся и которые выгодно вписались в дизайн книги. В своих работах я постарался передать весь личный опыт, показать, как я чувствую жизнь, что́ меня вдохновляет. Чтобы детально рассмотреть панорамные работы, в альбом включены и их фрагменты», – пояснил Анатолий Михайлович.

Сколько картин написал за всю жизнь, художник не припомнит даже навскидку, что неудивительно: без малого полвека преподавал на кафедре рисунка нашего вуза, а рисует всю жизнь – сколько себя помнит. Живописец признаётся, что первый успех ощутил в детском саду, когда на занятии по рисованию воспитатель похвалила его за срисованную с образца женщину в треугольном платке. А ещё вспоминает школьный эпизод: он с мальчишками нашёл во дворе выброшенные незаполненные удостоверения. Вскоре «документы» были подписаны и стали предметом гордости их дворовой компании: на каждом Толя нарисовал скачущую лошадь. Лошади появятся ещё не на одной картине будущего художника. Спустя годы Анатолий Булдаков станет автором ряда исторических картин, где лошади – на первом плане (этот цикл тоже представлен в альбоме). Автор уточняет, что запах конского пота и стерни, аромат хлеба – всё в этой книге есть.

«Я встречался с Анатолием Михайловичем на других выставках, но вот с его работами познакомился сегодня. Через призму своего творчества он раскрывается совершенно по-другому. Мне близка проблематика многофигурных композиций, которую в его творчестве безумно интересно наблюдать и исследовать. Приятно осознавать, что рядом есть человек, который на многие вопросы, которыми задаёшься, уже ответил, также есть возможность спросить у него ценный совет. Доброжелательность, которая свойственна Анатолию Михайловичу, – немаловажный фактор, он вдохновляет, наполняет сходными чувствами и эмоциями», – поделился впечатлениями студент третьего курса архитектурного факультета Матвей Шардин.

С тем, что художник просто и понятно поясняет технику и сюжет картин, делится впечатлениями и эмоциями согласилась студентка второго курса архитектурного факультета, будущий реставратор Елизавета Скрыт. «Анатолий Михайлович располагает к себе, вдохновляет на работу в новых направлениях искусства. Особенно понравилось, что он использует много отсылок к истории. После встречи с ним у меня усилилась мотивация к творчеству, поскольку я тоже занимаюсь живописью, пишу портреты и архитектуру. Также обратила внимание на прекрасную динамику в его работах, которая особенно видна в эскизах», – отметила Елизавета.

Анатолий Михайлович дал студентам ценный совет, который непременно приведёт к успеху: просто наблюдайте жизнь, прочувствуйте в ней всё, даже неприятные моменты, потому что все эти ощущения обязательно вернутся в виде вдохновения. В картинах, вошедших в альбом, чётко прослеживается это главное правило автора.

Художник передал экземпляр альбома научно-технической библиотеке СПбГАСУ.

Анатолий Михайлович Булдаков родился в 1947 г. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1982 г. член Союза художников СССР, в настоящее время – Союза художников России. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры 2004 г. за картину «Древняя Ладога» и других наград. Произведения художника приобретены Министерством культуры РФ, коллекционерами из России, США, Швеции, Финляндии.

