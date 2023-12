Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

С 30 ноября по 3 декабря в комплексе «Гостиный Двор» проходила Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, которая в этом году отметила 25-летний юбилей. Ее участниками стали 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры, в том числе Издательский дом НИУ ВШЭ. «Мы принимаем участие в ярмарке non/fiction по меньшей мере 15 лет и считаем ее своей основной выставкой. Именно здесь собирается наша целевая аудитория. В этом году на нашем стенде было представлено около 200 наименований книг, а также журналы, издаваемые Высшей школой экономики», — отмечает директор Издательского дома НИУ ВШЭ Елена Иванова.

По ее оценке, у книг, выпускаемых Издательским домом, свой читатель, который хорошо помнит, что было на прошлой ярмарке, поэтому каждый год на non/fiction вбрасывают значимый пул новинок. «На нашем стенде сегодня есть книги с колес — только вчера доставленные из типографии», — добавляет Елена Иванова. В числе таких книг — «“Невидимая величина”. А.В. Сухово-Кобылин: театр, литература, жизнь», составители — профессора Школы филологических наук НИУ ВШЭ Елена Пенская и Ольга Купцова. Она посвящена разным аспектам творчества и биографии драматурга и философа Александра Сухово-Кобылина, чье наследие занимает особое место в русской культуре XIX–XXI веков.

Как рассказала Елена Пенская на презентации монографии в литературном кафе non/fictio№25, над ней работали 25 человек. Материалы посвящены самым разным аспектам наследия Сухово-Кобылина, использованы источники из различных архивов, в том числе ранее закрытых, музеев и библиотек, а также архивов его потомков. Книга состоит из трех разделов: в первом обсуждаются тексты, второй посвящен театру, в третьем опубликованы архивные документы. Еще одна новинка ИД НИУ ВШЭ — «Газели Хафиза: тексты, переводы, комментарии» в двух частях. Издание представляет собой первый комментированный перевод на русский язык газелей (лирических стихотворений) Шамс ад-Дина Мухаммада Хафиза, одного из величайших персидских поэтов.

Презентация книги состоялась в лектории non/fictio№25. Как отметил научный руководитель Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Илья Смирнов, «это большое событие для нас и для Издательского дома, потому что нечасто произведение подлинной науки выходит в таком замечательном оформлении сразу в двух томах и становится достоянием читателей довольно широкого круга». В авторском зале non/fictio№25 были представлены победители III Ежегодной социологической книжной премии им. Б.А. Грушина. Это первая и пока единственная в России премия за успехи в социологической литературе, ее итоги за 2023 год были подведены 14 ноября, в День социолога. В номинации для издателей ИД НИУ ВШЭ стал победителем, так как опубликовал наибольшее число книг, включенных в лонг-лист. Самые яркие новинки этого года по давней традиции ярмарки были размещены на застекленных стеллажах на центральной линии экспозиции. Среди них — две книги ИД НИУ ВШЭ: «“Невидимая величина”. А.В. Сухово-Кобылин: театр, литература, жизнь» и «Капитализм без капитала: подъем нематериальной экономики» Дж. Хаскела и С. Уэстлейка, вышедшая в рамках Проекта серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам. «У всех книг, которые мы представили на non/fictio№25, будет хорошая читательская судьба. В них затронуты исключительные, нестандартные, неизбитые темы, их действительно интересно читать», — заключает Елена Иванова.

На ярмарке стартовал долгосрочный проект-исследование «Карта non/fiction», участником которого стал университетский книжный магазин «БукВышка». Цель проекта — отметить на карте России и ежегодно представлять на non/fiction лучшие книжные проекты (магазины, фестивали, библиотеки и прочее), наиболее близкие ярмарке по духу. На этот раз по итогам опроса экспертов книжной отрасли было рекомендовано 10 участников проекта: наряду с «БукВышкой», это частная библиотека из Нижнего Новгорода, магазин «Игра слов» из Владивостока и другие. Одним из завершающих событий ярмарки должна была стать презентация книги старшего преподавателя факультета права НИУ ВШЭ Софьи Коваль «О Дворкине всерьез. Современная англо-американская философия права» и других новинок Проекта серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам (к сожалению, по независящим от Высшей школы экономики обстоятельствам презентация не состоялась). В рамках этого проекта, которым руководит Александр Павлов (в Вышке он также возглавляет Школу философии и культурологии), выходят важнейшие книги, либо ставшие классическими, либо объясняющие современные экономические и культурные проблемы общества. Посетители non/fictio№25 имели возможность ознакомиться с вышедшими в рамках проекта книгами в любой день работы выставки — именно они составляли значительную часть экспозиции на стенде ИД НИУ ВШЭ. «Этот проект — наша гордость, его книги многократно переиздаются, всегда отмечены многочисленными призами и огромным читательским интересом. Это тоже наш вклад в тот академический ландшафт, в котором мы все работаем», — пояснила Елена Иванова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI