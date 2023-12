Студент ГУУ выиграл кубок по шахматам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студент Государственного университета управления стал победителем Международного шахматного онлайн-турнира II «Кубок ВУЗов-2023».

Государственный университет управления на соревновании представляли: студент 4 курса ИУСиБК Данила Павлов, студент 1 курса магистратуры ИОМ Сергей Быков и студентка 2 курса ИЭФ Софья Ершова.

В турнире приняли участие 77 команд из высших учебных заведений России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

По результатам игр больше всех очков в личном зачете набрал студент 4 курса ИУПСиБК ГУУ, гроссмейстер Данила Павлов, став победителем турнира.

Напомним, что Данила неоднократно показывал свое мастерство на шахматном поле: в прошлом году он стал обладателем Кубка мира по решению шахматной композиции и двукратным чемпионом Европы по этой дисциплине.

Поздравляем Данилу и желаем ему дальнейших побед!

