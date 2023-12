Студенты СПбГАСУ победили на Всероссийском молодёжном фестивале авторской песни «Исполняй»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники Всероссийского молодёжного фестиваля авторской песни «Исполняй»

Группа «Завтрак чемпионов». Андрей Сидоров, Фёдор Доронин, Евгений Тюльпа

Евгений Тюльпа, Андрей Свиридов и Фёдор Доронин, участники музыкальной группы «Завтрак чемпионов» Центра студенческого досуга и творчества СПбГАСУ «Кирпич», заняли первое место на фестивале «Исполняй» в Чебоксарах со своей песней «N1OCHEM». Кроме того, ребята получили право на участие в XXXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2024 г.

Всероссийский молодёжный фестиваль авторской песни «Исполняй» – это образовательный проект, который поддерживает молодых авторов-исполнителей. В этом году участие в нём приняли 50 студентов.

«Песня “N1OCHEM”, с которой мы выступили, – это произведение и о любви, и о недопонимании, и об отрешённости. Каждый трактует её по-своему, но именно музыкальная и вокальная подачи создают настроение», – рассказали Евгений, Андрей и Фёдор. Песня, с которой они победили на фестивале, – уже третья их совместная работа.

Выступление группы «Завтрак чемпионов»

Группа «Завтрак чемпионов» выступает в стиле сёрф-панк, который смешан с электронной музыкой. Ребята отметили, что несмотря на схожесть в музыкальных вкусах и высокой сыгранности, у каждого есть своё мнение относительно подачи песен. «Это вызывает некоторые трудности, но в то же время позволяет достичь лучшего результата», – говорят они.

Педагог проекта ЦСДиТ «Кирпич» «Leisure music club», поддерживающего университетские музыкальные группы, Илья Новак отметил: «Ребята готовились самостоятельно, у нас так исторически сложилось. Вредно вмешиваться в процесс, ведь они уже самостоятельный организм, который развивается в своём ритме и направлении – главное, вовремя это заметить и не мешать. И только изредка комментировать работу».

«Когда мы исполняем свою музыку, то чувствуем удовлетворение, экстаз, благодарность по отношению к родителям, которые дали нам возможность заниматься музыкой. Если говорить о том, что интереснее исполнять: свою музыку или каверы, то мы считаем, что лучше делиться собственными песнями. Ведь со своей музыкой мы можем делать всё, что угодно.

Когда мы услышали название нашей группы при объявлении победителей, то испытали гордость и за себя, и за родной университет. Планируем заниматься творчеством дальше и расширять свою аудиторию. Сейчас готовимся к выступлению на “Ламповом вечере” в СПбГАСУ», – поделились впечатлениями от конкурса участники группы «Завтрак чемпионов».

