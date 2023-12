Стажировка в Египте подошла к концу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

1 декабря подошла к завершению деловая программа зарубежной стажировки в Арабской Республике Египет группы российских специалистов, успешно завершивших обучение по Президентской программе.

30 ноября стажеры провели в Александрии – крупнейшем египетском морском порту, расположенном на Средиземном море. Российские специалисты посетили Свободную экономическую зону Александрии, одну из девяти свободных зон в Египте. Основные отрасли промышленности, действующие в настоящее время в свободной зоне, включают текстильное производство, производство мебели, продуктов питания, фармацевтических препаратов, машиностроение, химическую отрасль и многое другое. Российскую делегацию принимали руководитель Центрального управления СЭЗ Айман Абд-Элазиз и президент Ассоциации инвесторов в Александрии Эхаб Мохи. Господин Айман презентовал возможности для ведения бизнеса в свободной зоне, проинформировал о налоговых льготах и широком спектре услуг, включая доставку, разгрузку, навигацию и транспорт. Президент Ассоциации инвесторов рассказал об управлении зарубежными инвестициями, актуальных сферах инвестирования, правовом регулировании инвестициями, регистрации компаний с иностранным капиталом и учредителем. После официальной части российские специалисты смогли посетить ряд ведущих египетских компаний и предприятий, базирующихся на территории СЭЗ, таких как Nile Linen, Alex Cold, Natura Agro-Trade и другие. Стажеры познакомились с новыми технологиями, применяемыми в производстве, с особенностями управления, изучили возможности для сотрудничества.

После этого российскую делегацию ожидал прием в Торговой палате Александрии – правозащитной некоммерческой организации, объединяющей более 780 компаний. Участников стажировки приветствовали члены правления Торговой палаты Александрии и консул Российской Федерации в Александрии, директор Русского дома Павел Кидисюк. Ключевой темой мероприятия стал разбор практического опыта ведения бизнеса в Александрии. Рассматривались проблемы стартапов и пути их решения, особое внимание было уделено взаимодействию с иностранными компаниями.

Второй частью программы в Торговой палате cтала встреча российских специалистов с главой Александрийской ассоциации бизнеса Мохамедом Ханно и представителями данной организации. Мероприятие прошло в формате В2В встреч с египетскими бизнесменами, результатами которых стали установленные деловые контакты и договоренности о сотрудничестве.

В последний день стажировки участники программы посетили Юридическую консалтинговую компанию «H&Z». Генеральный директор компании Хешам Мохамед Фавзи представил подробную информацию о юридических и финансовых консультациях, а также других услугах под ключ крупному и среднему бизнесу, которые предоставляет компания. В формате вопрос-ответ обсудили правовое регулирование бизнеса в Египте, особенности при совершении импортных и экспортных сделок и вопросы налогообложения при совершении вышеуказанных сделок.

Следующим блоком программы стала встреча с представителем Федерации промышленности Египта, председателем комитета по промышленности парламента Египта Моатазом Махмудом. Стажеры презентовали портфель проектов, обменялись мнениями по вопросам возможного развития российско-египетского сотрудничества, установили деловые контакты.

Итогами интенсивной практико-ориентированной стажировки российских специалистов на территории Арабской Республики Египет стали знакомство с успешными примерами предпринимательства, установление контактов как с представителями египетского бизнеса, так и с российскими представительными органами, обеспечивающими государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в Египте.

Финалом программы стало вручение документов об успешном завершении модуля «Зарубежная стажировка». Участникам программы подготовки вручили удостоверения о повышении квалификации Государственного университета управления по программе «Экономическая кооперация и торговля».

Подробнее о том, как прошел первый и последующие дни стажировки, можно прочитать в ранее опубликованных статьях.

Напомним, что программу зарубежной стажировки для выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров проводит Государственный университет управления по заказу ФБУ «Федеральный ресурсный центр».

Государственный университет управления участвует в реализации зарубежных стажировок уже второй год. В 2022 году российские бизнесмены проходили стажировки таких странах, как Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Исламская Республика Иран. Ранее в 2023 году прошли стажировки в Турецкой Республике, в Китайской Народной Республике и в Республике Казахстан.

