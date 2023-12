Рязанская НПК увеличивает производство зимнего дизельного топлива по современной технологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса каталитической депарафинизации дизельных фракций. Технология позволяет увеличить выпуск зимнего дизельного топлива с требуемыми низкотемпературными характеристиками.

Получаемое зимнее дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТ и Технического регламента и имеет запас по предельной температуре фильтруемости, что обеспечивает хороший запуск и надежную работу двигателя автомобиля при отрицательных температурах. Зимнее дизельное топливо, выпущенное РНПК по современной технологии, успешно прошло квалификационные испытания в профильном научно-исследовательском институте.

Внедрение передовых технологий и новых решений – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Рязанская НПК развивает производство и совершенствует технологические процессы. Реализованные мероприятия позволяют заводу наращивать объемы выпуска целевых продуктов и выпускать моторные топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – бензин «Евро 6», высокооктановый АИ-100, малосернистое судовое топливо.

РНПК активно внедряет наукоемкие продукты предприятий «Роснефти» и других российских производителей. В настоящее время на 14 из 15 технологических установках завода применяются катализаторы, произведенные специализированными дочерними предприятиями «Роснефти» – «РН-Кат» и «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза».

Справка: АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI