Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

«Образовательный студенческий агрегатор ТЭК» Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого и проектной команды «Рабочая тема», куда входит «Нефтегазовая школа молодых кадров», реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В октябре этого года руководством Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» на основе опыта реализации проекта было принято решение о создании рабочей экспертной группы «Нефтегазовая академия», в которую вошел руководитель проекта Данил Набиуллин.

В результате совместной исследовательской работы проектной команды «Рабочая тема» и экспертов Союза предприятий нефтегазовой отрасли «Российского газового общества» принято решение о создании на базе Союза рабочей экспертной группы «Нефтегазовая академия молодых кадров». Она займется реализацией проекта на федеральном уровне. Ключевые задачи —

исследование проблемы «кадрового голода» в отрасли и поиск системного решения по её нивелированию.

В задачи рабочей экспертной группы входят: исследование причин кадрового дефицита нефтегазовой отрасли, разработки и внедрения эффективных технологий и практик по развитию кадрового потенциала нефтегазовых компаний, а также проведение научно-исследовательских работ.

Об актуальности данных проблем заявил президент Союза предприятий нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», президент общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный: Отрасль испытывает дефицит кадров, несмотря на высокие зарплаты и хорошие социальные пакеты, которые предлагают компании. Потому что энергетика предъявляет высокие требования к потенциальным работникам, и по знаниям, и по готовности вкалывать и брать ответственность на себя .

Так же он отметил, что перед государством, вузами и ТЭК стоит задача так настроить систему образования, чтобы молодой человек, выйдя из учебного заведения, обладал необходимыми навыками и знаниями. Чтобы он мог сразу начать активно развиваться в профессии, видеть перспективы и иметь достойную заработную плату.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI