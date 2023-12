При поддержке «Роснефти» дети из центра «Преображение» познакомились с профессией нефтяника

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» дети из семейного центра «Преображение» посетили познавательную экскурсию по «городу профессий» в детском парке «Кидзания». Ее участниками стали около 100 ребят от 4 до 17 лет.

На территории парка каждый ребенок мог освоить более 150 различных профессий. Дети посетили несколько десятков экспозиций, среди которых: почта, пожарная станция, больница, кондитерская, радиостанция, полиция и др.

На экспозиции компании «Роснефть» дети могли побывать в секции нефтедобычи, на нефтеперерабатывающем заводе и автомобильном заправочном комплексе. Маленькие гости узнали много интересного о свойствах нефти и о том, как она добывается, а также самостоятельно пробурили собственную скважину, провели анализ нефти и переработали ее. На игровой АЗС ребят научили заправлять автомобиль и осуществлять слив готового топлива из бензовоза в резервуары автозаправочного комплекса.

Экскурсия для детей из семейного центра «Преображение» стала очередным мероприятием в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел». Проекты и инициативы волонтеров «Роснефти» будут представлены на Международной выставке-форуме «Россия». Выставка проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.

Справка: «Роснефть» уделяет особо внимание поддержке и развитию детских социальных проектов. За последние три года предприятия Компании провели более тысячи мероприятий для детей. Значительные средства были направлены на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам. В течение 2022 года более 15 тысяч волонтеров Компании приняли активное участие во всероссийских и региональных благотворительных акциях помощи детям-сиротам, инвалидам и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

