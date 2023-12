Присоединяйся к «Историческому диктанту»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В честь Дня начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой 5 декабря Государственный университет управления совместно с проектом «Город Героев Москва» проведут Исторический диктант, посвященный одному из переломных моментов истории Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет одновременно в 50 ВУЗах и 20 СУЗах Москвы, но только в стенах Государственного университета управления написать диктант можно будет очно.

У участников будет 45 минут, чтобы ответить на 30 вопросов о знаменитой битве.

Каждый участник получит сертификат, а победителей наградят памятными призами от проекта «Город героев Москва».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ждем всех желающих 5 декабря в 15:00 в ПА-25. Тестирование начнется в 15:20.

