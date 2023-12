Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 2 декабря состоялся показ фильма «Умберто Эко. Библиотека мира», предоставляющего всем своим зрителям уникальную возможность побывать в домашней библиотеке писателя. Эту ленту снял Давиде Феррарио, двукратный лауреат Берлинского кинофестиваля. После показа организаторы провели паблик-ток, участниками которого стали филологи и представители библиотечного сообщества. НГУ представлял Владимир Алексеев, заслуженный деятель культуры РФ, кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения Гуманитарного института НГУ.

3 декабря зрители наслаждались показом фильма «Данте. Вечность гения». Это впечатляющий тандем двух мэтров итальянского кино: в режиссёрском кресле — лауреат Венецианского кинофестиваля Пупи Авати, а в главной роли — режиссёр и актёр, номинант Канн Серджо Кастеллитто. Людмила Буднева, старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного института НГУ, побывала на показе и выступила для зрителей перед сеансом.

— Фестиваль помог сибирскому зрителю погрузиться в итальянскую культуру и дал понять не только, как делают кино в Италии, но и что составляет её историю и национальный характер. Фильм о Данте рассказывал о нём прежде всего как о человеке, а также поднимал проблему взаимоотношений поэта и общества. Просмотр картины пробудил во мне желание перечитать «Божественную комедию», — отмечает Людмила Буднева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI