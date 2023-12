Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана Saneg стала партнёром Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

4 декабря ректор СПбПУ Андрей Рудской подписал договор о сотрудничестве с Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) — одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Республике Узбекистан. Подписание прошло в режиме онлайн. Saneg — лидер нефтегазовой отрасли Узбекистана. В компании работают более 10 тысяч сотрудников. На её долю приходится около 80 процентов добычи нефти.

Компания Saneg обладает правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождениях. Общий объем добычи в 2022 году составил 586,4 тысяч тонн нефти и 1 млрд кубических метров газа. Производственные цеха предприятия находятся в городах Карши, Мубарек, Андижан, Навои, Устюрт. Кроме добычи нефти и газа, компания занимается переработкой сырья в бензин, дизельное топливо, масло, авиационный керосин и ряд других продуктов.

Узбекистан для Политеха — одна из ключевых стран, партнерство с которыми развивается очень эффективно и успешно. СПбПУ работает с ведущими университетами Узбекистана. Стратегическим партнером является Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, Самаркандский государственный университет, Андижанский машиностроительный институт, Ферганский политехнический институт — и еще более 15 университетов страны.

Энергетика в целом и топливно-энергетический комплекс как ее часть являются одними из самых перспективных направлений для развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Политех, будучи ведущим техническим университетом России и бесспорным лидером инженерного образования, должен играть важную роль в развитии проектов промышленной и научной кооперации между нашими странами. Сегодня мы совместно с крупнейшим недропользователем Республики Узбекистан — компанией Saneg становимся своего рода первопроходцами, мы открываем новую страницу во взаимодействии российской университетской науки и образования с промышленным сектором Узбекистана , — сказал на церемонии подписания ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Компания Saneg будет участвовать в программе развития Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг». На базе Политеха будет проведена оценка и разработка моделей развития профессиональных компетенций сотрудников Saneg, а также разработка и реализация в интересах компании программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по направлениям: нефтегазовое дело, геология, промышленная безопасность, управление персоналом, инновации, энергосбережение, цифровизация.

Подписанный договор — это конкретный результат долгой планомерной работы наших коллективов, возможность для всех нас сотрудничать на новом системном уровне: как в части подготовки и переподготовки персонала, так и в части трансформации накопленного опыта в прорывные проекты и продукты на благо наших народов. Следующим шагом планируется открытие совместного международного центра, на базе которого по принципу единого окна мы продолжим движение на пути к стратегическому партнерству между Политехом и Saneg , — подчеркнул Андрей Рудской.

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию компании Saneg Хуршед Ходжиметов после подписания соглашения отметил: У Политеха большой опыт работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, именно это и привлекло нас. На сегодняшний день вуз, помимо прочего, является одним из крупнейших научно-исследовательских центров в Восточной Европе. Совместную системную работу мы планируем выстроить в области подготовки специалистов по новым для нефтепереработки и нефтехимии направлениям, в сфере отраслевых технологий и наукоемких инноваций. В фокусе внимания также совместные НИОКР в сфере проектов освоения месторождений с осложненными условиями и развитие цифровых технологий .

