Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В пятницу, 1 декабря, команда университета в составе ректора Михаила Федорука, директора Передовой инженерной школы Сергея Головина, директора Института интеллектуальной робототехники Алексея Окунева и руководителя Отдела аэрокосмических исследований Виталия Прокопьева представила Совету по грантам результаты работы, проделанной за 2023 год, в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». В конце прошлой недели свои отчеты презентовали вузы-получатели специальной части гранта по трекам «Исследовательское лидерство» и «Территориальное и/или отраслевое лидерство».

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что программа «Приоритет 2030» открывает для университета дополнительные возможности по ведению перспективных научных разработок, реализации новых моделей партнерств, созданию технологий, которые находят применение в разных отраслях:

— В настоящий момент в НГУ развиваются три стратегических проекта — «Радиационные технологии будущего», «Цифровое будущее» и «Научный инжиниринг». Стратпроекты значительно влияют на университет и его основные политики. Происходит трансформация стратегии научно-инновационной политики, которая предполагает развитие прикладных научных исследований, не представленных в институтах Академгородка. Как следствие, одной из важных задач является увеличение бюджета университета за счет инновационной составляющей. Так, объем выполненных заказов в сфере НИОКР в 2023 году составил 600 млн рублей, до 2030 года мы планируем его кратно нарастить и довести, как минимум, до 3 млрд руб.”

Кратко об итогах:

В рамках стратегического проекта «Цифровое будущее»:

· Разработана платформа iOk, которая включает набор уникальных облачных цифровых сервисов для автоматического анализа изображений с применением методов искусственного интеллекта. С помощью такого решения кратно уменьшается время обработки снимков микроскопии – подсчет объектов, определение их размеров и т.д. В настоящее время около 500 специалистов в области микроскопии и материаловедения из институтов РАН и российских вузов используют сервисы НГУ.

· Идет работа по созданию автономных агентов с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Разрабатывается автономная платформа индустриального ИИ — универсальный комплекс промышленной видеоаналитики. Основные характеристики платформы: доступный высокопроизводительный процессор с ускорителем нейронных сетей, разработанное в НГУ свободно распространяемое ПО, промышленное исполнение. На основе платформы в 2023 г. идет автоматизация промышленных процессов на 8 предприятиях Новосибирской области.

· В 2023 г. создан Институт интеллектуальной робототехники НГУ. Наибольший спрос на выпускников ИИР у компаний реального сектора, которые хотят с помощью технологий ИИ повысить производительность труда, качество продукции или же выйти на новые продуктовые линейки и услуги.

Стратегический проект «Радиационные технологии будущего»:

· НГУ активно участвует в испытаниях уникального перспективного метода лечения злокачественных новообразований ­– бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод основан на способности избирательного накопления в клетках раковой опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10. После облучения нейтронами в таких клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели. В настоящее время уже на 60% выполнены доклинические исследования БНЗТ на крупных млекопитающих (более 60 кошек и собак). Работа ведется в консорциуме с Институтом ядерной физики СО РАН, клинические испытания на пациентах планируется проводить с 2025 г. на базе онкологического центра им. Блохина.

· В НГУ находится единственный в РФ ЦКП ускорительной масс-спектрометрии (УМС), позволяющий проводить углеродную датировку по изотопу С-14. ЦКП имеет международную сертификацию. Методом радиоуглеродного датирования выполнены анализы более 8000 объектов для задач археологии, геологии, палеонтологии, почвоведения, экологии, вирусологии, медицины, криминалистики. Объем заказов на углеродную датировку по итогам 2023 года составил 25 млн руб. Совместно с ИЯФ СО РАН с целью импортозамещения создан эскизный проект отечественного УМС.

Университет создает современную инфраструктуру — ведется строительство кампуса НГУ мирового. Вторая очередь строительства включает возведение научно-исследовательского корпуса и Учебно-научного центра Института медицины и психологии, которые мы предполагаем объединить в единый Научный парк. Сейчас вуз работает над функциональным наполнением новых корпусов. Здесь будут разместятся научно-исследовательские лаборатории, будут созданы условия для проектной работы студентов. Планируется, что уже через три года студенты смогут участвовать в передовых разработках по приоритетным направлениям Научного парка НГУ: технологиям нефтегазового сектора, искусственному интеллекту, оптоэлектронике и фотонике, спутниковому приборостроению, новым материалам, химическим технологиям, био- и генетическим технологиям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI