Научный журнал E-Management удостоился международного знака качества DOAJ Seal

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Научный журнал Государственного университета управления E-Management отмечен знаком качества DOAJ Seal.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – это то уникальный независимый каталог разнообразных журналов открытого доступа со всего мира, созданный растущим сообществом и призванный обеспечить свободный доступ к качественному контенту в интернете для всех.

Знак DOAJ Seal присуждается журналам, демонстрирующим передовой опыт публикации в открытом доступе. Всего лишь 10 % журналов, проиндексированных в DOAJ, отмечены этой печатью. Существует семь критериев, которым должен соответствовать журнал, чтобы иметь право на печать DOAJ Seal. Они касаются передовой практики в области долгосрочного хранения, использования постоянных идентификаторов, возможности обнаружения, политик повторного использования и прав авторов и прочего.

Такому результату предшествовала длительная работа отдела научных периодических изданий Издательского дома ГУУ над политикой журнала, а именно были усовершенствованы политика открытого доступа, политика репозитория, политика размещения препринтов и постпринтов, политика раскрытия и конфликта интересов. Была проведена колоссальная работа по приведению журнала к стандартам международного уровня.

Всего к настоящему времени в международную базу DOAJ удалось попасть только 592 журналам из России. А получить знак качества DOAJ Seal удалось лишь 98 российским журналам, в том числе и научным журналам ГУУ.

Каталог журналов открытого доступа был запущен в 2003 году. Проект определяет журналы открытого доступа как научные и научные журналы, предоставляющие весь свой контент бесплатно, без задержек или требований к регистрации пользователей, и отвечающие высоким стандартам качества, в том числе, путем рецензирования и редакционного контроля качества публикуемого материала.

Миссия DOAJ заключается в повышении видимости, доступности, репутации, использования и влияния качественных рецензируемых научных журналов открытого доступа по всему миру, независимо от дисциплины, географии или языка.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI