«Мыслить будущим»: запущен совместный проект Политеха и «Российской газеты»

На сайте «Российской газеты» стартовал специальный проект «Мыслить будущим» к 125-летию Политехнического университета. Проект посвящён главным современным достижениям вуза, а также задачам, которые политехники решили первыми в мире.

В феврале 2024 года Политехнический университет будет отмечать 125-летие. На протяжении всей своей истории вуз вносил весомый вклад в развитие экономики, науки, техники и культуры нашей страны. В вузе учились и работали великие учёные, конструкторы и изобретатели, чьи имена звучат на мировом уровне. Сегодня в Политехе трудятся лучшие специалисты, и вуз занимает лидирующие позиции в разработке и применении цифровых, биомедицинских, беспилотных и аддитивных технологий.

Знакомясь с проектом «Мыслить будущим» , вы увидите архивные и современные фотографии, узнаете о событиях и учёных, которые навсегда останутся в истории. Вы познакомитесь с современными студентами и сотрудниками Политеха, которые тоже становятся первыми на пути в будущее.

Раздел «XXI век. Первый в технологиях» посвящён современным проектам вуза. Это разработки Инжинирингового центра CompMechLab®, основанные на применении технологии цифрового двойника. Представлены проекты и других подразделений: безэкипажный катер для проведения гидрографических работ в автономном режиме «Визир-М», наноспутники Space Pi , первый российский софт для 3D-печати из металла, комплекс для лечения онкозаболеваний «Диатер-М», препарат для лечения болезни Альцгеймера, нейросеть для блокировки мошеннических транзакций и многое другое.

Раздел «XX век. Первопроходцы Политеха» расскажет об открытиях прошлых лет в самых разных областях. Так, учёные вуза внесли неоценимый вклад в создание отечественного подводного флота: над первой боевой подводной лодкой работали Иван Бубнов и Михаил Беклемишев.

Первая в мире энергосистема тоже появилась благодаря политехникам: в 1913 году учёные и энергетики под руководством Михаила Шателена впервые осуществили параллельную работу гидроэлектростанции и дизельной станции по линии электропередачи. Политехник Лев Термен изобрёл первый электронный бесконтактный музыкальный инструмент — терменвокс, который до сих пор пользуется большой популярностью. Целая плеяда талантливых учёных, инженеров, конструкторов участвовала в атомном проекте. Это Игорь Курчатов , Юлий Харитон, Яков Зельдович, Георгий Флёров, Константин Петржак, Николай Духов и другие — практически каждый из них был связан с легендарным Абрамом Иоффе . Сотрудники ЛПИ провели большую подготовительную работу для исторического полёта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. Передовые работы, связанные с космосом, и сегодня в сфере интересов Политеха.

Современные политехники продолжают идти по пути своих предшественников, становясь первыми в разных исследованиях. Благодаря участию в программе «Приоритет-2030» , направленной на поддержку передовых разработок, Политех ведёт работу в самых актуальных направлениях — от микроэлектроники до сенсорики, и внедряет лучших идеи своих учёных в экономику.

