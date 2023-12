«Лучший способ инвестирования – это инвестиции в знания»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 ноября 2023 года в Точке кипения ГУУ кафедра экономики и управления в строительстве Института отраслевого менеджмента провела конкурс проектов: «Лучшее исследование инвестиционно-строительных мегапроектов: сильные/слабые стороны моделирования» в рамках деятельности научного студенческого кружка «Современные проблемы управления инвестициями и инновациями» под руководством доцента кафедры Инны Прохоровой.

В шестом технологическом укладе масштабные инженерные инфраструктурные проекты приобретают особое значение в экономике – они преобразуют инфраструктуру территорий, меняют качество жизни людей, объединяют города и страны, формируют новое видение будущего.

Студенты 3 курса образовательной программы «Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью» представили результаты исследования процесса моделирования таких мегапроектов ХХ-ХХI века, как самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, крупные национальные проекты на разных стадиях реализации: Крымский мост, Курская АЭС-2, уникальное строительное решение — «Лахта-центр», «Сила Сибири».

Студенты впервые в своей учебной практике применили метод системного анализа жизненного цикла инвестиционных проектов, как объектов моделирования, проведя критический анализ каждого этапа реализации проекта, от стадии прединвестиционного анализа до его эксплуатации, сделав для себя много открытий о сложностях моделирования, инновационных технологиях, а также сильных и слабых сторонах масштабного строительства.

Особую гордость вызвали у студентов результаты исследования масштабного инновационного национального мегапроекта – строительство Крымского моста протяженностью 19 км. Несмотря на высокую материалоемкость (при строительстве было использовано более 400 тыс.м3 бетона, более 260 тыс. тонн металла, более 220 тыс. тонн металлических труб) и трудоемкость работ (в строительстве приняли участие более 30 мостотрядов, 14 тыс. строителей, 1500 инженерно-технических специалистов) экономия инвестиционных расходов составила 60 млрд. рублей, мост был запущен в эксплуатацию с опережением сроков. Использование уникальных инновационных строительных инженерных решений сделали Крымский мост одним из самых протяженных и устойчивых к внешним угрозам транспортных переходов в мире.

Студенты 3 курса получили высокий заряд позитивной энергии от обмена опытом и результатами анализа процесса моделирования инвестиционно-строительного проекта.

Участники команд положительно отозвались о конкурсе, заявив, что теперь любой проект будут рассматривать как системную модель, в которой на каждом этапе проектирования надо четко выделять критерий, результат, элементы и параметры моделирования.

«Это очень полезное мероприятие по развитию навыков командной работы и творческого подходах в проектных исследованиях», — отметила член экспертного жюри конкурса, профессор кафедры экономики и управления в строительстве Татьяна Шемякина Татьяна.

Конкурс прошел интересно, увлекательно, все команды проектов проявили высокую сплоченность и погруженность в исследование. Победителем конкурса стала команда «Крымский мост»: Борисенко Кристина, Козлова Валерия, Ольшанская Екатерина, Сербина Виктория, Сергиевская Полина.

