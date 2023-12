Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

День юриста отмечают в России 3 декабря. У представителей этой профессии важная миссия – обеспечивать торжество законности в обществе. Ежедневно им приходится решать сложные задачи, принимать ответственные решения, от которых зависят судьбы людей.

В 2012 г. в СПбГАСУ открылся факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. Здесь учатся будущие специалисты в области инженерно-технических экспертиз.

Студенты факультета получают востребованные, уникальные знания. Перечень изучаемых дисциплин определяется современной экономической ситуацией.

Сделать первые шаги в профессии можно в студенческой правовой консультации (юридической клинике). Также на базе факультета работает Институт судебной и технической экспертизы.

Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте с праздником и желаем всего наилучшего!

