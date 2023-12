Дайджест спортивных событий ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Последний осенний месяц прошёл для политехников результативно: они покоряли спортивные вершины не только в России, но и в мире.

Золото ЧМ в Италии

3 ноября в Италии завершился V чемпионат мира по шахбоксу. Соревнования впервые проводились в трёх разделах: шахбокс, шахбокс-лайт и шахбокс-фит.

Сборная России заняла первое командное место, завоевав 35 медалей. 14 из них принесли в общую копилку спортсмены из Санкт-Петербурга, в том числе две золотые — студентка Политеха Александра Носкова, одно золото и одну бронзу — преподаватель Политеха Анатолий Щукин.

Семь золотых на двоих

С 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге, в Центре водных видов спорта «Невская волна», проходил чемпионат России по плаванию, где аспирант Политеха Роман Шевляков и выпускник, а теперь тренер сборной СПбПУ Кирилл Пригода показали блестящие результаты.

В составе команды Санкт-Петербурга Роман и Кирилл стали чемпионами России 2023 года в мужской комбинированной эстафете 4×50 м, выиграли серебро в мужской комбинированной эстафете 4×100 м.

В составе команды также Роман завоевал золото в мужской эстафете вольным стилем на дистанциях 4×50 м и 4×100, а Кирилл — в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.

Индивидуальные достижения парней: первое место у Романа на дистанции 100 м баттерфляем и второе — 50 м баттерфляем, у Кирилла — первое на дистанции 200 брассом, второе — 50 м брассом и третье — 100 м брассом.

Ещё один политехник Артём Бараков стал в финале пятым на двухсотметровке баттерфляем.

Серебро в Абу-Даби

Спортсменка сборной Политеха по джиу-джитсу Александра Племяшова стала призёром международных соревнований по джиу-джитсу, которые проходили с 8 по 10 ноября в Абу-Даби.

Александра выступала во взрослой возрастной группе по фиолетовым поясам. В её весовой категории были представительницы ОАЭ, Бразилии, Грузии, Португалии, США, Казахстана, Германии, Колумбии, Швеции и Анголы.

Саша досрочно одержала победу удушающими приёмами в трёх поединках над представительницами ОАЭ и Португалии. В финальном поединке она уступила с минимальным отрывом по очкам бразильской спортсменке и завоевала серебро.

Бильярдисты побеждают

12 ноября прошли ежегодные межвузовские командные соревнования по пул-8. В Центре бильярда PLAYPOOL собрались лучшие бильярдисты университетов Санкт-Петербурга. Из года в год сборная Политеха занимала на этих соревнованиях призовые места, но в этом году наконец-то выиграла золото!

«Чёрные медведи» начали соревнования с уверенных побед над РАНХиГС и СПБГУПТД, проложив тем самым путь к четвертьфиналу. Там политехники встретились с командой Горного университета, которой уступили первое место в прошлом году. В этот раз «медведям» удалось взять реванш и обыграть Горный со счётом 3:0.

В полуфинале наша команда выиграла у сборной РГПУ им. Герцена 3:1. В финале бильярдисты Политеха сошлись с командой из Университета имени Лесгафта. Результат — уверенная победа во всех трёх партиях.

Гольф

17 ноября директор Института физической культуры и спорта СПбПУ Валерий Сущенко и президент Национальной студенческой спортивной лиги гольфа Валерий Чебин подписали соглашение о развитии студенческого гольфа и фиджитал-гольфа в университете.

В соответствии с соглашением, Лига гольфа укомплектует центр фиджитал-гольфа Политеха дорожками для мини-гольфа, а университет организует учебные занятия по фиджитал-мини-гольфу и будет готовить тренерские кадры для развития фиджитал-гольфа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Танцевальный спорт

19 ноября в Политехе впервые прошли межвузовские соревнования по танцевальному спорту. Большой зал спортивного комплекса «Политехник» собрал 18 вузов, чтобы определить лучших в категориях «хобби-4», «хобби-6», E, D, C и «открытый класс». По итогам у студентов Политеха второе общекомандное место.

В латинских танцах наши пары выиграли золото — Александр Шмидт и Екатерина Балтийская в «хобби 4», Артём Клюшин и Мария Коломиец — в «хобби 6». У Александра и Екатерины также серебро в европейской программе (стандарт), номинация «хобби 4».

Ещё одна пара, Максим Горюнов и Дарья Арбатская, заняла третье место в номинации «открытый класс» (латина).

Фиджитал-спорт

17 ноября команда «Чёрные Медведи — Политех» заняла первое место в соревнованиях по дисциплине «баскетбольное двоеборье» (стритбол 3×3 + NBA2k) на городском фиджитал-фестивале, который прошёл на спортивной площадке БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. В составе команды боролись Марк Кофлер (ИММиТ), Егор Алексеенко, Даниил Давыдов (ИКНК), Александр Виноградов (ИСИ). Тренер — Михаил Паходня.

Картинг

По результатам двух этапов гонок пилоты сборной по автоспорту Политеха Владимир Стафеев и Михаил Красовицкий поднялись на 2 ступень зачёта С, а пилоты сборной по киберспорту Никита Никифоров и Матвей Сергеев расположились на третьей строчке в категории.

Бокс

С 17 по 19 ноября на ринге Спорткомплекса «Политехник» проходило лично-командное первенство физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу. В нём участвовали 110 студентов, в том числе 24 боксёра из Политеха, выигравшие 24 медали.

Первые места завоевали: Никита Фирснин, Афшин Нематов, Владислав Виноградов, Марат Сафин, Полина Ожерельева, Ника Коломийненко, Арина Риске, София Карякина, Светлана Асфандиярова, Александра Носкова, Елена Фёдорова, Мария Болышканова и Млада Гусева.

Серебряными призёрами стали: Максим Атаманчук, Иван Дитятин, Георгий Дубровский, Константин Котович и Кристина Чунеева.

Третьи места заняли: Даниил Иванов, Ильяс Уразаков, Шабнам Велиева, Анастасия Хомякова, Екатерина Петручкова, Олеся Коновалова и Мария Хромеева.

В общекомандном зачёте Политех занял первое место.

Фехтование

4 ноября прошёл турнир «Первый старт» — новый формат соревнований среди студентов-новичков, на котором Валентина Наумова заняла первое место, а Алексей Прокофьев — второе.

11 ноября Дарья Зайцева стала третьей на первенстве Санкт Петербурга среди юниоров по фехтованию на шпагах. А 14 ноября Майя Деликамова выиграла «Лесгафтовские старты — Стань чемпионом».

Гиревой спорт

4 по 6 ноября в спортивном комплексе «Политехник» прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту. Тяжелоатлет сборной Политеха Игорь Нарбутовский занял третье место в весовой категории 85 кг. В общекомандном зачёте Политех занял четвёртое место.

А 25 и 26 ноября состоялся чемпионат Санкт-Петербурга по гиревому спорту, где команда Политеха стала второй. В соревнованиях участвовали 18 команд и более 100 спортсменов, в том числе мастера спорта и мастера спорта международного класса. Студентка ИБСиБ Галина Онуфриенко поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине «рывок» в своей весовой категории и выполнила норматив к.м.с.

Полиатлон для политехников

С 24 по 26 ноября проводились Санкт-Петербургские студенческие соревнования по полиатлону. В программу соревнований входило четыре дисциплины: пулевая стрельба, плавание, бег 60 метров и бег на выносливость (у девушек — 1000 метров, у мужчин — 2000 метров).

Сборная Политеха заняла третье общекомандное место среди вузов города. А к.м.с. по полиатлону Алиса Кателевская выиграла бронзу в личном зачёте среди девушек.

Армрестлинг

25 ноября сборная Политеха участвовала в студенческих соревнованиях среди вузов Санкт-Петербурга. Первое место в категории до 60 кг занял студент ИКНК Александр Кокоркин. Второе место в категории до 90 кг — студент ИЭиТ Василий Безруков.

Звёзды хоккея

26 ноября в Магнитогорске, на арене «Металлург», состоялся восьмой в истории Студенческой хоккейной лиги Матч звёзд. На традиционное противостояние сборных Западной и Восточной конференций СХЛ пригласили 40 спортсменов, представляющих 20 команд из 16 регионов РФ. В сборную «Запада» от Политеха, чья команда в ноябре стала трёхкратным победителем студенческого чемпионата Санкт-Петербурга по хоккею, вызвали нападающих Глеба Седых и Ярослава Аборнева, и защитника Никиту Черниговского. Матч завершился победой сборной «Запада» со счётом 5:0.

