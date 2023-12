ГУУ представил свои проекты на конференции по научно-технической безопасности в Минске

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 декабря 2023 года в Минске во Дворце Республики состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения научно-технологической безопасности», приуроченная к 30-летию образования Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

ГУУ на международной конференции представила проректор университета Мария Карелина с докладом «Направления научно-образовательного сотрудничества Государственного университета управления с высшими учебными заведениями Республики Беларусь». Также от ГУУ участие в мероприятии принял заместитель директора Центра управления инженерными проектами Дмитрий Никитин.

В ходе доклада проректор ГУУ рассказала о направлениях деятельности и сотрудничества с вузами стран ЕЭАС в рамках работы Евразийского сетевого университета, в состав которого входит ГУУ, и возможностях развития университетов в экосистеме международной кооперации. Особое внимание было уделено взаимодействию ГУУ с индустриальными партнерами и выполнению НИР и НИОКР по направлениям реверс-инжиниринг, беспилотные авиационные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект, а также реализуемым проектам в области социально-политических наук, маркетинга и консалтинга.

Ключевыми темами конференции стали:

стратегические ориентиры реализации научно-технической политики в современных условиях;

технологический суверенитет Республики Беларусь и роль науки в его обеспечении;

развитие инновационной инфраструктуры на пространстве СНГ;

научно-технологическое развитие регионов России и Беларуси;

нейтрализация угроз национальной безопасности в научно-технологической сфере в рамках системы подготовки научных работников высшей квалификации;

венчурное финансирование как фактор развития научно-технической и инновационной деятельности.

В мероприятии приняли участие 200 представителей научных организаций, государственных органов, учреждений образования Беларуси, России, органов Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Союзного государства.

