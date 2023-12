В фестивале «Будущее Роснефти» приняли участие более 500 студентов из 20 вузов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Красноярске прошел фестиваль «Будущее Роснефти», организованный Компанией на площадке Сибирского Федерального Университета (СФУ). Участниками мероприятия стали более 500 студентов.

«Роснефть» с 2009 года проводит корпоративные программы для молодых талантов «Будущее Роснефти» с целью привлечения в Компанию талантливой молодежи и формирования внешнего кадрового резерва из числа выпускников «Роснефть-классов», студентов вузов-партнеров, в том числе попрофильным для Компании направлениям подготовки.

Программа ориентирована на популяризацию инженерно-технических специальностей, изучение передовых технологий и продвинутых практик нефтегазовой индустрии, знакомство с корпоративной культурой и ценностями Компании, а также патриотическое воспитание молодежи.

В 2023 году фестиваль проходил в два этапа в период с 13 ноября по 3 декабря: отборочный этап – в дистанционном онлайн-формате, и фестиваль молодых талантов – в очном формате на базе СФУ.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 500 студентов из 20 вузов страны. По итогам конкурсного отбора было определено 100 финалистов, которые приняли участие в очной части Программы в Красноярске и получили возможность пройти стажировку в Обществах Группы в 2024/25 гг. с перспективой дальнейшего трудоустройства в Компанию.

В рамках фестиваля молодых талантов студенты встретились с представителями Компании, прошли профориентационные мастер-классы, тренинги по развитию профессионально-технических и личностных компетенций, а также поучаствовали в проектной деятельности.

Под руководством экспертов Компании и преподавателей СФУ студенты-финалисты были поделены на команды, которые поработали в целевых лабораториях вуза над решением кейсов по 10 профильным направлениям Компании с целью поиска инновационных подходов и решений актуальных научно-технических задач, среди которых: новые технологии хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов; методы увеличения нефтеотдачи; современные методы геофизического исследования скважин; биотопливные технологии; применение иммерсивных технологий (VR/AR) в нефтегазовой отрасли; водородные источники энергии; ремонт и обслуживание судов в условиях Арктики и др.

Справка: С целью формирования внешнего кадрового резерва Компании и обеспечения постоянного притока молодых специалистов, имеющих качественную профессиональную подготовку, в 2005 году была создана корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Первая ступень системы непрерывного образования – организация «Роснефть-классов» на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий. «Роснефть-классы» ориентированы на получение школьниками качественного общего среднего образования для продолжения обучения в вузах по инженерным направлениям подготовки и трудоустройство в Компанию после получения профильного образования. Сегодня «Роснефть-классы» открыты в 58 школах, расположенных на территории 21 субъекта РФ, в которых учатся около 2,4 тыс. школьников.

