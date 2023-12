В Египте продолжилась насыщенная программа стажировки

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 ноября 2023 года в одном из старейших университетом мира, Университете Аль-Азхар, началась первая часть деловой программы стажировки российских специалистов, которая стартовала 25 ноября.

Ректор университета, профессор Давуд Саламa познакомил участников стажировки с деятельностью вуза, представил работу отделов практики, организацию приема и обучения, а также программы стажировок и обмена студентами.

Далее, представители профильных департаментов университета рассказали о реализованных проектах, текущих разработках и компаниях, с которыми сотрудничает вуз. Российские специалисты смогли ознакомиться с деятельностью различных центров, в соответствии с их профилями.

Согласно второй части рабочей программы, стажеры посетили промышленный город Тарбул – крупнейшую инвестиционную зону на Ближнем Востоке. Тарбул – это многопрофильный город с беспрецедентным сочетанием промышленных и логистических объектов, административных зданий, торговых точек, жилья для рабочей силы и социальных услуг.

Российскую делегацию поприветствовал руководитель проекта «Тарбул» Шериф Хамоуда, который представил проекты города. В своем выступлении он фокусировал внимание на концепции развития Египта до 2030 года, в которой основное внимание уделяется улучшению качества жизни египетских граждан. Проект «Тарбул» направлен на достижение высокого, инклюзивного и устойчивого экономического роста, инвестиции в людей и повышение их потенциала путем наращивания знаний, инноваций и научных исследований во всех областях.

Стажеров познакомили с секторами производственно-промышленных направлений, представленных в Тарбуле. После знакомства с промышленным кластером состоялась презентация портфеля проектов российских специалистов, а также дискуссионная площадка, где российские и египетские специалисты обсудили возможные направления по сотрудничеству в рамках проекта «Тарбул» и обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.

Деловая программа этого дня завершилась встречей с советником торгового представительства Российской Федерации в Египте Николаем Тульским, cоветником по внешним связям Международной федерации арабских бизнесменов и инвесторов Набилем Хассаном Мохамедом и представителями Федерации Египетских банков. Российские и египетские бизнесмены обсудили банковские системы и особенности расчетов между странами, поиск решений по совершенствованию системы взаимных расчетов, переход к использованию в расчетах национальных валют и иных платежных единиц, уход торговли от долларовой зависимости.

29 ноября рабочая программа подготовки российских специалистов началась с посещения Арабской академии наук, технологий и морского транспорта, которая находится под управлением Лиги арабских государств. Академия входит в число лучших университетов мира, по версии международного рейтинга QS. Ведущими направлениями подготовки являются инженирия и технологии. На встрече присутствовали руководители департаментов, институтов и колледжей академии. Россиян детально ознакомили с направлениями научно-образовательной деятельности академии, программами подготовки, проектным обучением, стажировками и программами обмена, рассказали о преимуществах управления академией Лигой арабских государств. Далее стажеры презентовали свои портфели проектов, обменялись мнениями, обсудили перспективы сотрудничества. Итогами встречи стали предварительные договоренности о совместных научно-образовательных проектах, стажировках и программах обмена студентами.

Следующим блоком деловой программы стало посещение Smart Village, бизнес-центра, способствующего росту корпоративной культуры в Египте. Бизнес-центр имеет уникальное расположение в Западном Каире и является крупнейшим центром в Египте, объединяющим транснациональные и местные компании, правительственные, регулирующие и финансовые органы, образовательные и научно-исследовательские учреждения и центры. Российскую делегацию принимал директор по продажам Хуссейн Вахми. Представители бизнес-сообщества провели презентацию Smart Village, познакомились с портфелями проектов российских специалистов. По завершении блока «вопрос-ответ» стажеры посетили ряд компаний Smart Village, получили информацию о развитии технологий в Египте, узнали об особенностях ведения бизнеса, форматах международного сотрудничества, актуальных проблемах и путях их решений.

