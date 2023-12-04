Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Встречайте зиму с «Морозными узорами»!

Банк «РОССИЯ» вводит вклад «Морозные узоры»: новое сезонное предложение поможет клиентам приумножать денежные средства на выгодных условиях в течение всего зимнего периода.

Вклад «Морозные узоры» отличается привлекательными процентными ставками и удобными сроками размещения. Открыть вклад можно на индивидуальный срок от 31 до 367 дней, минимальная сумма депозита составляет 3 тыс. рублей.

Процентная ставка устанавливается Банком на каждый срок в днях и варьируется от 11% до 13,10% годовых, в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов производится в конце срока. Внесение дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия вклада.

Открыть вклад «Морозные узоры» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе ABR DIRECT. Предложение действует по 29 февраля 2023 года.

Узнать о вкладе подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).