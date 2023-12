Региональным министерствам экономики предложено разработать индивидуальные стратегии по партнерству с зарубежными странами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России разрабатывает для регионов единую цифровую платформу для оперативного информирования министерства о своих внешнеэкономических связях с зарубежными странами. Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе координационного совещания в Уфе с участием министров экономического развития регионов.

На платформе будет обеспечен максимально удобный формат работы, который потребует от регионов минимум усилий по заполнению, при этом позволит Минэкономразвития эффективно анализировать поступающую информацию для адресной поддержки регионов.

Новый формат взаимодействия в пилотном режиме будет опробован в 16 регионах страны из разных федеральных округов.

«Необходимость предоставления отчетности о международных и внешнеэкономических связях регионов продиктована указом Президента об усилении координации внешнеэкономических связей субъектов России. Он позволит федеральным органам власти на комплексной основе оказывать регионам содействие по развитию их внешнеэкономических контактов, синхронизировать работу государства и регионов по продвижению внешнеэкономической повестки, – пояснил Дмитрий Вольвач. –Уверен, что качественно выстроенное взаимодействие Минэкономразвития и регионов по реализации президентского указа способно дать без преувеличения синергетический эффект».

Замминистра обратился к главам региональных министерств экономического развития регионов с просьбой системно подойти к организации и осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, что повысит их практическое значение для экономического развития региона в целом. Комментируя этот вопрос, Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что заслуживает внимания инфраструктурный проект «Сухой порт Екатеринбург». В условиях изданного Указа реализация этого проекта позволяет формировать новые транспортные направления, осуществлять перевалку грузов, а также будет способствовать наращиванию экспортного потенциала, экономической безопасности и развитию промышленности.

«Первым делом регионам необходимо разработать индивидуальные стратегии внешнеэкономических связей с учетом своих внешнеэкономических задач, круга приоритетных для партнерства стран, уникальных компетенций, выгодного географического положения, транспортной доступности и других конкурентных преимуществ, – отметил замминистра. – Новые направления по взаимодействию с иностранными партнерами могут гармонично встроиться в уже действующие стратегические акты субъектов. Главное, чтобы у регионов было понимание целей и задач в области внешнеэкономических связей и механизмов по их реализации».

В рамках дискуссии о роли Указа в координации внешнеэкономических связей регионов Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков сообщил, что Астраханская область готова выступать удобной площадкой для продвижения экспортной продукции российских регионов на рынки стран Прикаспия и далее по коридору «Север – Юг».

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Болычева Маргарита предложила наделить Центры поддержки экспорта возможностью учреждать представительства в зарубежных странах в виде торговых домов, что, по мнению регионального министра, будет оказывать содействие в вопросах логистики, складирования и маршрутизации товародвижения.

Также регионам необходимо определить ведомство, которое будет ответственным за выработку подходов и направлений развития внешнеэкономических связей региона и будет оказывать поддержку отраслевым органам власти, отвечающим за экономическое развитие, по налаживанию взаимоотношений с зарубежными партнерами.

Кроме того, Дмитрий Вольвач призвал участников к взаимодействию с официальными представителями Минэкономразвития за рубежом.

«Такое взаимодействие позволит регионам получать прямую поддержку за рубежом, а нам – быть в курсе внешнеэкономической активности региона для выработки действенных мер поддержки», – сказал он.

