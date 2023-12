Поздравляем с Днём юриста!

Source: MIL-OSI Russian Language News

День юриста – это одновременно старый и молодой праздник. Дело в том, что 20 ноября 1864 года (3 декабря по новому стилю) были приняты новые уставы и акты Александра II, значительно реформировавшие судоустройство России. И долгое время отечественные юристы именно в этот день отмечали свой профессиональный праздник, который почти на век был забыт после 1917 года.

В современной России День юриста был учреждён в 2008 году. Нельзя сказать, что до того нотариусы, адвокаты и прокуроры не радовали себя профессиональными праздниками, но общий для всех и официальный появился только 15 лет назад.

Государственный университет управления поздравляет с этим днём Институт государственного управления и права, а также всех студентов по направлению подготовки «Юриспруденция».

Кстати, недавно, как будто бы даже к празднику, данное направление бакалавриата и магистратуры прошло профессиональную общественную аккредитацию. А это значит, что программа юридического образования в ГУУ соответствует всем стандартам качества и включает в себя актуальные дисциплины, отвечающие всем запросам современного мира.

Поздравляем вас, уважаемые юристы. Будьте верны букве и духу закона, находите верные решения в самых запутанных ситуациях, смотрите на каждое новое дело незамутнённым взглядом. Желаем всем профессиональной востребованности и устойчивого роста.

