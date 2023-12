02.12.2023 Promocja oficerska w “Szkole Orląt”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Promocja oficerska w “Szkole Orląt”02.12.2023

“Serdecznie gratuluję tego, że zdecydowaliście się studiować na Lotniczej Akademii Wojskowej, żeby podnosić swoje umiejętności, które pozwoliły wam wstąpić do korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. Dziękuję za to, że osią gacie cele, które przed sobą stawiacie. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To bardzo ważna specjalność wojskowa” – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej podczas spotkania z abs olwentami Lotniczej Akademii Wojskowej.

2 grudnia 2023 r. szef MON wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej. Dęblińska „Szkoła Orląt” to jedyna placówka w Polsce kształcąca kandydatów na pilotów wojskowych.

“Bardzo intensywnie rozwijamy zdolności Sił Powietrznych. W przyszłym roku do Wojska Polskiego trafią samoloty F-35. W 2020 roku, tu w Dęblinie miałem zaszczyt podpisać umowy ze Stanami Zjednoczonymi na wyposażenie Wojska Polskiego w samoloty F-35, najnowocześniejsze na świecie. (… ) Do Wojska Polskiego trafia nowoczesny sprzęt. Para tomar śmigłowce AW101 dla Marynarki Wojennej RP, ale także AW149, które trafiły do ​​25 Brygady Kawalerii Powietrznej, czy wreszcie śmigłowce Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. zebujemy oficerów Sił Powietrznych”

– zaznaczył w swoim wystąpieniu ministro Błaszczak.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło łącznie 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet. Promowani na oficerów zostali zarówno absolwenci 5-letnich studiów stacjonarnych, jak również absolwenci 6-miesięcznego szkolenia dla podoficerów oraz 24-miesięcznego szkolenia kandydatów na oficerów.

Nowi oficerowie kształcili się w kilkunastu specjalnościach, wśród nich jest ponad 50 pilotów. Ponadto szeregi sił powietrznych zasilą specjaliści z obszarów: nawigacji, kontroli ruchu lotniczego, meteorologii, radiotechniki, ubezpieczenia lotów, logistyki, inżynierii lotniczej oraz obrony przeciwlotniczej.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie jest uczelnią wojskową, która kształci wykwalifikowane kadry dowódcze i specjalistyczne (lotnicze) na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także przygotowuje absolwentów studiów cywilnych do pracy w instytucjach zajmujących się lotnictwem, bezpieczeństwem i obronnością państwa. Prowadzi również działalność naukową ukierunkowaną na rozwój potencjału obronnego i lotniczego kraju.

Akademia prowadzi studia wojskowe oraz cywilne na dwóch wydziałach: Lotnictwa oraz Bezpieczeństwa Lotniczego. W uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach kursów oficerskich dla absolwentów cywilnych szkół wyższych oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy zawodowych, a także kursy przeszkalania kadr rezerwy. Aktualnie w LEY „edukację lotniczą” pobiera ponad 800 podchorążych oraz około 900 Studentów cywilnych.

