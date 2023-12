Татьяна Илюшникова: к концу 2023 года нацпроект по поддержке МСП будет исполнен на 100%

Source: MIL-OSI Russian Language News

В концу года ожидается 100% исполнение показателей нацпроекта и его результатов. Об этом заявила в пятницу, 1 декабря, на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе заместитель министра Татьяна Илюшникова.

Одним из ключевых достижений нацпроекта стало появление возможности возведения промышленных и технологических бизнес-парков в интересах МСП. Это одна из популярных мер поддержки предпринимателей: льготная аренда площади помогает предприятиям быстрее открываться, а готовая инфраструктура для малого и среднего бизнеса и возможность ее коллективного использования – активнее развиваться.

«В рамках нацпроекта реализуется 63 проекта по созданию подобных бизнес-парков в 39 регионах. В 32 областях строительство 41 бизнес-парка завершено, объем внебюджетных инвестиций составил более 7 млрд рублей. В созданных бизнес-парках размещены и ведут деятельность более 700 субъектов МСП, создано более 10 тысяч рабочих мест», – проинформировала Татьяна Илюшникова.

Самая высокая заполняемость бизнес-парков – в Белгородской области (производство металлоизделий, моющих средств, компьютерной техники, текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, кондитерских изделий), в Липецкой области (производство металлоконструкций, безалкогольных напитков, разработка программного обеспечения), ХМАО (производство строительных материалов, машиностроение, металлообработка) и в Краснодарском крае (разлив безалкогольных напитков, производство строительных и упаковочных материалов).

По словам замминистра, активно развивается сектор кредитования предпринимателей для решения их текущих и перспективных бизнес-задач. Это, в частности, получение средств под поручительство региональных гарантийных обязательств, обеспечение эффективности работы государственных микрофинансовых организаций, программа 1764.

«Мы отмечаем, что предприниматели активно пользуются госфинансированием. В частности, кредиты под поручительство РГО приблизились к 400 млрд рублей, сформированный капитал МФО превысил 85 млрд рублей, более сотни тысяч предпринимателей получили кредиты с господдержкой свыше 3,4 трлн рублей», – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Как отметила замминистра, в настоящее время пул отраслевых задач Минэкономразвития расширился необходимостью интеграции в российское правовое поле и поддержки бизнеса в новых регионах. Уже запущены программы льготного лизинга имущества, кредитования с пониженной ставкой и гарантийным покрытием, создаются базовые организации инфраструктуры и формируется их капитал: МФО, РГО и центры «Мой бизнес». На эти цели в 2023 году в рамках нацпроекта МСП изыскано 1,9 млрд рублей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

