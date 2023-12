Минэкономразвития рассматривает возможность проведения качественной трансформации нацпроекта МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на горизонте 2025–2030 гг. может претерпеть ряд принципиальных изменений: при пересмотре проекта в целом вместе с количественными показателями ведомством планируется предложить учитывать и качественные данные. Об этом заявила в пятницу, 1 декабря, на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе заместитель министра Татьяна Илюшникова.

По ее словам, ключевой верхнеуровневый показатель – численность предпринимателей – останется неизменным.

«Поставленная Президентом цель по увеличению числа занятых в сфере МСП до 25 млн человек к 2030 году уже достигнута: предпринимательский сектор по итогам 2 квартала 2023 года едва не превысил отметку в 30 млн человек», – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Среди дополнительных показателей, отражающих качественный рост сектора МСП, по мнению Минэкономразвития, целесообразно учитывать рост дохода в расчете на 1 работника субъекта МСП. Его плановое значение – уровень выше прогнозного уровня роста ВВП в процентах.

«Минэкономразвития разработана методика, позволяющая подойти к оценке деятельности МСП не столько через призму уменьшения или увеличения числа предпринимателей, сколько путем получения данных о том, как эффективно они работают. Первые значения по росту дохода мы получим только в будущем году, сравнив их с 2022 годом», – пояснила Татьяна Илюшникова.

Вместе с тем в обновленном паспорте проекта будет также предложено сохранить самые востребованные и ключевые мероприятия: программу льготного кредитования, зонтичные поручительства. Но они будут ориентированы, в первую очередь, на реальный сектор, новую категорию МСП+ и другие целевые группы.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

