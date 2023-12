Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочую встречу в рамках первого координационное совещания с министрами экономики регионов страны.

На встрече обсудили актуальные вопросы и перспективы развития Башкирии. Максим Решетников высоко оценил опыт Республики в реализации федеральных проектов.

«Башкортостан демонстрирует положительную динамику. Промышленное производство в этом году выросло на 6%, обрабатывающие производства на 7%, инвестиции на 6,5%, сфера строительства на 19%, оборот розничной торговли на 10,4%. Но главное, что доходы населения растут – это приоритетная задача. Активно развивается туризм. Регион в числе лидеров по строительству модульных гостиниц. Благодаря программе субсидирования таких проектов, которую инициировал Президент России Владимир Путин, в республике значительно увеличится номерной фонд. Люди в Башкирию едут, здесь, действительно, хорошо и комфортно», – отметил министр.

Также министр отметил важность укрепления внешнеэкономических связей Башкортостана со странами ближнего зарубежья.

Радий Хабиров поделился планами по дальнейшему расширению особой экономической зоны «Алга», открытию территорий для бизнеса в городе Агидель, созданию новых объектов туристической инфраструктуры, участию республики в конкурсах на получение федеральных грантов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI