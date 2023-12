Алексей Херсонцев: в 2023 году тенденция снижения количества проверок сохранилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

За 10 месяцев 2023 года проведено 293 тыс. плановых и внеплановых проверок бизнеса, и такой показатель может стать историческим минимумом. На это повлияли, в том числе, ограничения контрольной (надзорной) деятельности. Для сравнения: в 2022 году число проверок сократилось на 62% по сравнению с 2021 годом и на 84% по сравнению с 2015 годом, когда количество контрольных мероприятий достигло пика – более 2 млн проверок.

«В 2023 году Правительство приняло целый ряд ключевых решений в отношении контрольных мероприятий. Так, в ближайшие 7 лет будет действовать запрет на проведение плановых проверок в отношении предприятий, которые не относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска – опасным производственным объектам II класса опасности или гидротехническим сооружениям II класса. В то же время сняты ограничения на проведение внеплановых проверок по индикаторам риска – вне зависимости от угрозы причинения вреда», – заявил сегодня, 1 декабря, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.

Также в этом году Минэкономразвития России по поручению вице-премьера Правительства Дмитрия Григоренко провело масштабную работу по развитию риск-ориентированного подхода. В результате количество индикаторов риска, позволяющих предотвращать нарушения, увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а количество внеплановых проверок по индикаторам риска выросло в 10,5 раз. Увеличилось число профилактических мероприятий, которые стали заменой проверкам: за 10 месяцев текущего года профилактических визитов организовано в 2 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Одним из ключевых направлений реформы контрольной (надзорной) деятельности стала практика досудебного обжалования решений контролеров. В 2023 г. в систему досудебного обжалования направлено ок. 15 тыс. обращений, 69,4% из них – ходатайства о продлении срока исполнения предписаний (доля положительных решений по ним составила почти 82%), остальные – жалобы на действия контролеров (21,4% жалоб удовлетворен по результатам рассмотрения).

«Полученные цифры иллюстрируют результат системной многолетней работы Правительства по внедрению новой модели контроля, которая должна обеспечить выполнение обязательных требований и одновременно снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты», – отметил Алексей Херсонцев.

