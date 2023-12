XXIV Открытая Всесибирская олимпиада им. И.В. Поттосина пройдет в НГУ 1 – 4 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В НГУ стартует очный тур XXIV Открытой Всесибирской олимпиады им. И.В. Поттосина. Лучшие команды вузов из 25 вузов и 12 городов России попробуют свои силы в решении сложнейших задач по программированию.

Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина — это крупнейшее студенческое ИТ-событие в России. Она позволяет выявить одаренных молодых людей, способных внести существенный вклад в развитие современных компьютерных технологий в нашей стране. А также является ступенью в подготовке команд к самому престижному студенческому чемпионату мира по программированию ICPC.

По положению олимпиады она проводится в два тура. Первый, отборочный, проходил заочно, в начале октября. В нем приняли участие около 900 студентов и школьников в составе 290 команд из 45 университетов и 14 школ. В очный тур прошли те команды, которые смогли решить более трех задач (согласно квоте, не менее 50% команд должны быть из Сибири и Дальнего Востока). В результате в финале в НГУ примут участие 48 команд из 25 университетов и из 12 городов России, среди которых Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и другие. Рабочими языками олимпиады являются языки Pascal, C/С++, Java, Kotlin, Python (причем жюри не гарантирует, что все задачи могут быть решены с использованием только одного из них).

— Любой программист может оказаться в ситуации, когда необходимо быстро выдать решение какой-либо задачи. Участие в олимпиадах по программированию развивает это качество. А когда задача определена не строго, требуется ее корректировка. В отличие от задач чемпионата ICPC контесты Открытой Всесибирской олимпиады по программированию им. И.В. Поттосина включают задачи разных стилей и уровней сложности, — рассказывает заместитель декана факультета информационных технологий НГУ Елена Никитина.

Очный тур состоит из двух номинаций. В первой участникам предлагается одна игровая или исследовательская задача на пять часов работы. Как правило, для этой номинации разрабатывается оригинальный проект, а также интерфейс и модули, которые позволяют встраивать решения участников в интерфейс, визуализировать и проигрывать их на сайте олимпиады или в отдельном приложении. Вторая номинация проводится по правилам чемпионата мира ICPC. В этом году соревнования второй номинации пройдут 2 декабря. А 3 декабря состоится офлайн-контест TECHARENA.

Будет организована онлайн-трансляция олимпиады во ВКонтакте: 1 номинация, 2 номинация.

Олимпиада организована Новосибирским государственным университетом, при поддержке VK Education, ICPC, Techarena, Тинькофф Образования, Яндекса и других компаний.

Справка:

Открытая Всесибирская олимпиада по программированию проводится с 2000 года, когда команда НГУ впервые участвовала в финале ACM-ICPC в Орландо и заняла 15 место из 64. Тренер сборной команды по спортивному программированию Татьяна Чурина и директор Института систем информатики имени А.П. Ершова СО РАН СО РАН Игорь Поттосин предложили создать свою олимпиаду, чтобы подтянуть уровень сибирских команд. Идею поддержал ректор НГУ Николай Диканский.

Игорь Васильевич Поттосин являлся одним из ярких и ведущих профессионалов в области программирования в Новосибирске. С ним связаны легендарные проекты Альфа, Алгибр, Альфа-6, Эпсилон, Бета, Сократ, которые велись в Вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР.

