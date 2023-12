01.12.2023 S&P potwierdza dotychczasowy calificación Polonia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 grudnia 2023 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowi ązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja S&P w komunikacie prasowym oczekuje, że polska gospodarka wzrośnie o 3,1% w 2024 r., po wzroście o 0,6% w 2023 r., ponieważ konsumpcja krajowa odradza się i łagodzi słabości u kluczowych partnersów Handlowych Polski. Agencja spodziewa się odblokowania dostępu do funduszy UE, co pobudzi wzrost inwestycji w 2024 r. i w kolejnych latach.

Choć deficyt budżetowy prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do lat 2024-2025, wartość netto długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie utrzyma się poniżej umiarkowanego pozio mu 50% PKB.

Zdaniem agencji rating Polski może zostać podniesiony, jeśli zaobserwowana zostanie trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, co przełoży się również na stały napływ środków unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wspierając średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.

Z drugiej strony presja na obniżenie ratingu może wynikać ze znacznie wolniejszej dezinflacji, osłabiającej wiarygodność polityki pieniężnej Polski, jej konkurencyjności zewnętrznej i wzrostu gospodarczego.

