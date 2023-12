01.12.2023 Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 estilo 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Ministro Finansów 24 listopada 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

Nowe rozwiązania są efektem dotychczasowych doświadczeń Komisji Egzaminacyjnej w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego, jak również oczekiwań samych kandydatów.

Wprowadzają un min.:

możliwość powiadamiania kandydatów na doradców podatkowych o terminie części pisemnej egzaminu drogą elektroniczną;

zasadę uzależniającą wyznaczanie terminu części ustnej egzaminu na dany miesiąc, od wpływu wniosku do Komisji Egzaminacyjnej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego;

możliwość dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi;

pojęcie „cyklu egzaminacyjnego” dookreślające poszczególne etapy składające się na egzamin na doradcę podatkowego;

jednorazowość – w ramach danego cyklu egzaminacyjnego – zwrotu opłaty i zmiany terminu egzaminu w przypadku niestawiennictwa kandydata na części pisemnej egzaminu;

zasadę składania kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu dopiero po zakończeniu trwającego cyklu egzaminacyjnego;

uzupełnienie przypadków stanowiących podstawę wykluczenia z egzaminu o sytuacje posługiwania się przez kandydata niedozwolonymi urządzeniami;

ogólne kryteria oceny zadania egzaminacyjnego oraz wymóg sporządzenia przez skład egzaminacyjny jej uzasadnienia;

obowiązek uzasadniania przez kandydata wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do egzaminów na doradcę podatkowego, których terminy przeprowadzenia wyznaczone zostaną po dniu wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku części ustnej – począwszy od egzaminów wyznaczonych na luty 2024 r., a w przypadku części pisemnej – do egzaminów, których terminy zostaną wyznaczone na kwiecień 2024 r.

