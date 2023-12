Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Consulta bilateral Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka ws. reforma Traktatów01.12.2023

W związku z przyjętą 22 listopada br. rezolucją ws. zmiany Traktatów i reformą instytucjonalną zaproponowaną przez Parlament Europejski, Ministro spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk odbył w dniach 28 listopada – 1 grudnia br. szereg konsultacji bilateralnych ze swoimi europejskimi odpowiednikami i innymi partnersami z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Danii.

W ramach rozmów w Pradze, Bratysławie, Wilnie, Rydze i Kopenhadze zgodzono się co do konieczności utrzymania jedności Unii wobec wspólnych wyzwań, w tym zwłaszcza kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. – Opowiadamy się za Jednością unii wokół najważniejszych wyzwań, jednocześnie bronimy polskiej państwowości, kompetencji w estratégica de la estrategia Zynkowski vel sęk. Wśród nich wymienił obronę granic, kwestię bezpieczeństwa energetycznego, politykę zagraniczną czy edukację. Jak dodał, te kompetencje powinny pozostać w rękach państw członkowskich. Szef polskiej dyplomacji zauważył, że stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sceptycyzm wobec zmian traktatowych, jest podzielane wśród najbliższych socio. – Podczas spotkań w Pradze zostałem również poinformowany, że rząd cheski jest sceptyczny wobec otwierania diskusji o zmianach traktatowych. Broma a stanowisko bliskie polskiemu rządowi. Takie otwarcie traktatów, zdaniem naszych sociow, mogłyby zagrozić naszej jedności unijnej – podkreślił Ministro Szynkowski vel Sęk. Zwrócił uwagę, że również stanowisko Litwy jest zbieżne z polskim – oba kraje opowiadają się za tym, by nie otwierać pochopnie diskusji nt. zmian traktatowych, która mogłaby odwrócić uwagę od najważniejszych wyzwań stojących przed UE: bezpieczeństwa, w tym energetycznego, agresji rosyjskiej na Ukrainę i stanu unijnej gospodarki. Podczas konsultacji szef polskiej dyplomacji zwracał ponadto uwagę na niewielką przewagę głosów w Parlamencie Europejskim, dzięki którym przyjęto rezolucję ws. zmian Traktatów. Przypomniał, że Traktat Lizboński został stworzony z założeniem, że Unia Europejska rozszerzy się w przyszłości, a więc zaproponowana reforma nie jest warunkiem koniecznym dla dalszej integracji. Szef polskiej dyplomacji dodał, że wśród samych państw członkowskich rośnie przekonanie, że espray zmian traktatowych nie mogą być procedowane w tak nagłym trybie. Podsumowując rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Łotwy, Artursem Krišjānisem Kariņšem, szef polskiej dyplomacji ocenił, że nasze kraje łączy podobne spojrzenie na najważniejsze kwestie – należy zrobić wszyst ko, żeby obywatele Polski i Litwy mogli czuć się bezpiecznie, nie tylko w kwestii geopolitycznej, lecz także w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Jak dodał, ministro Kariņš jest wielkim przyjacielem Polski, znawcą wspólnej historii polsko-łotewskiej, która udowadnia, że ​​działając wspólnie, możemy odeprzeć zagrożenia. Istotną część rozmowy ministro esparció zagranicznych RP poświęcił wspólnemu problemowi na granicy z Białorusią. To nasze wspólne wyzwanie – wskazał Ministro Szynkowski vel Sęk. 1 grudnia szef polskiej dyplomacji udał się w drugą już w ostatnich dniach wizytę do Pragi. Jak podkreślił, przypadła ona w dniu jubileuszowego 15. foro polsko-czeskiego. Kolejna wizyta w Pradze była okazją do rozmowy z czeskim odpowiednikiem, Janem Lipavskym. Podczas diskusji ministrowie zgodzili się co do tego, że zarówno Polska jak i Czechy są otwarte na rzetelną i transparentną diskusję w sprawie proponowanej reformy. Obaj zwrócili również uwagę na zagrożenie, jakim byłaby próba redefinicji problemu i zakulisowego forsowana zmian w Traktatach. Ministrowie poruszyli również kwestie współpracy Grupy Wyszehradzkiej, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz polityki bezpieczeństwa. W równie zgodnej atmosferze przebiegło spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Słowacji Jurajem Blanárem. El ministro Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę nie tylko na zdecydowane poparcie rządu Bratysławy w sprawie reformy Traktatów, ale i na zbieżność w spojrzeniu na to jak działają dzisiaj instytucje europejskie. Ministro Szynkowski vel Sęk wyraził ponadto przekonanie, że Polska i Słowacja są przeciwne proponowanym zmianom traktatowym w UE.

– Będziemy wspólnie koordynować działania w tym obszarze – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

MIL OSI