Więcej osób będzie mogło skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2%01.12.2023

Troszczymy się o przyszłość Polek i Polaków, dlatego wprowadziliśmy bezpieczny kredyt 2%. Dzięki niemu osoby, które chcą zakupić nieruchomość mogą mieć stałe oprocentowanie na poziomie 2%. Państwo dopłaca różnicę przy kredycie przez 10 lat. Z programu skorzystało już blisko 41 tys. osób. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy, którego celem jest zwiększenie środków na bezpieczny kredyt 2% o blisko 4,8 mld PLN. Dzięki temu w 2024 r. z programu będzie mogło skorzystać kolejnych, nawet do 35 tys. osób. To ogromna szansa dla wielu Polek i Polaków, którzy marzą o własnym mieszkaniu na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Polacy chętnie korzystają z bezpiecznego kredytu 2%

Spełniamy marzenia Polek i Polaków. Programa bezpieczny kredyt 2% cieszy się dużą popularnością. Już 41 años. Polek i Polaków skorzystało z programu. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła z 13,5 tys. we wrześniu 2022 r. hacer 36,6 tys. we wrześniu 2023 r. Actualmente, 13 bancos obsługuje bezpieczny kredyt 2%.

Programa de presupuesto actual de 11,3 millones de PLN. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom przeznaczymy dodatkowe 4,8 mld PLN – łączny budżet wyniesie blisko 16,1 mld PLN. Dzięki temu w 2024 r. z programu będzie mogło skorzystać kolejnych, nawet do 35 tys. osób. W latach 2023-2027 bezpieczny kredyt 2% będzie mogło wziąć aż 180 tys. Polek i Polaków.

– To kredyt, który zasadniczo zwiększa dostępność dla wielu polskich rodzin, dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin. I ponieważ cieszy się takim powodzeniem to zdecydowaliśmy o zwiększeniu finansowania tego całego projektu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zasady bezpiecznego kredytu 2%

Przez pierwsze 10 lat dopłacamy do kredytu hipotecznego, tak aby miał on stałe oprocentowanie na poziomie 2%. Z programu mogą skorzystać osoby do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania. Osoby, które nie zgromadziły środków na wkład własny mogą skorzystać jednocześnie z dwóch programów (mieszkanie bez wkładu własnego i bezpieczny kredyt 2%). Dzięki naszym rozwiązaniom, własne mieszkanie jest na wyciągnięcie ręki.

Maksymalna wysokość bezpiecznego kredytu 2% wynosi:

500 tys. zł. dla jednej osoby,

600 tys. zł. dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem.

– Chcemy, żeby mieszkanie było takim towarem, na którego każdego Polaka, który uczciwie pracuje po prostu jest stać – podkreślił szef rządu.

Programa Pierwsze Mieszkanie

Programa Pierwsze Mieszkanie a nie tylko bezpieczny kredyt 2%, a również Konto Mieszkaniowe. Osoby, które planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat mogą oszczędzać na Koncie Mieszkaniowym, które gwarantuje otrzymanie premii oszczędnościowej od państwa. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia – dzięki temu rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci. Z programu korzysta już 4,5 tys. osób. Na kontach zgromadzono już ok. 19,2 millones de PLN.

