Финансовые новости: 1,9 млн человек приняли участие в VI Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

С заданиями личного зачета справились почти 80% участников, лучшие результаты — у жителей Рязанской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя и Орловской области.

Уже несколько лет проходить тестирование на финансовую грамотность можно семьями, в этом году было сформировано более 80 тыс. семейных команд. Самыми финансово грамотными оказались семьи из Республики Бурятия, Рязанской области, Чукотского автономного округа, Курганской области и Республики Калмыкия. Взрослым участникам было легче всего ответить на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов, сложнее всего — о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости. Для школьников средних и старших классов самыми простыми оказались вопросы по защите данных банковских карт, а самыми трудными — об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса. В этом году впервые был организован олимпиадный зачет для 5–11 классов. С ним успешно справились шесть школьников — из Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Они без дополнительных испытаний вышли в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность». Результаты тестирования помогают Банку России понять, продвижению каких тем финансовой грамотности и в каких регионах надо уделить больше внимания.

