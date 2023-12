Финансовые новости: Свыше 300 тысяч человек инвестируют в фонды денежного рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа отмечает растущую популярность биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка среди частных инвесторов.

Количество физлиц, имеющих в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, превысило 300 тыс. человек (200 тыс. человек по состоянию на 1 октября 2023 года). Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора на текущий момент превышает 500 тыс. рублей.

Суммарный объем инвестиций (стоимость чистых активов) в биржевые фонды денежного рынка вырос с начала 2023 года более чем в 10 раз и превысил 150 млрд рублей.

Сергей Титов, управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи:

“Повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы привлекло внимание частных инвесторов к фондам денежного рынка, поскольку они позволяют получать доходность, близкую к уровню ключевой ставки. Инвестиции в фонды денежного рынка стабильно росли и до цикла повышения ставки, а сейчас их рост существенно ускорился. Мы надеемся, что паи фондов будут становиться все более популярными у инвесторов как надежный и удобный инструмент для получения стабильной рыночной доходности”.

На Московской бирже инвесторам доступны биржевые фонды денежного рынка от четырех управляющих компаний с расчетами в российских рублях и китайских юанях. Это удобные и высоконадежные инструменты, позволяющие инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеющие низкий порог входа на рынок.

Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.



