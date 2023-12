Студенты ВШМСО встретились с Игорем Писарским

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась гостевая лекция председателя Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», основателя и генерального директора одного из первых российских коммуникационных агентств «РИМ» Игоря Писарского. Встреча с политехниками прошла в цикле открытого лектория ежегодной Студенческой недели национальной премии и юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию со дня основания СПбПУ и 25-летию профессиональной подготовки специалистов в области коммуникаций в Политехе.

Тема лекции «Бренд и репутация в меняющемся мире» собрала в зале «Семенов» студентов бакалавриата и магистратуры направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» и «Издательское дело» Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института. Спикер раскрыл сущность категорий «бренд» и «репутация» как близких, но не тождественных понятий. Обратил внимание на их разную природу, а также особенный тип и логику коммуникации, щедро поделился лучшими кейсами в управлении репутацией и бренд-коммуникациями.

Завершилась лекция общей дискуссией, студенты поблагодарили за интересную встречу, а также за всероссийский студенческий конкурс «Лучник Future», который был инициирован Попечительским советом премии два года назад. Национальная премия «Серебряный Лучник» — одна из старейших и престижнейших коммуникационных премий страны, которая с 1997 года формирует сообщество специалистов в этой области и отмечает наградами лучшие проекты компаний со всей страны.

«Искренне рад, что смог побывать на лекции настоящего гуру отечественного public relations, организатора студенческого конкурса в области связей с общественностью. В составе команды „PR.COM“ мы участвовали в конкурсе уже дважды и всегда с победой, — поделился Даниил Васильев, магистрант 1 курса профиля подготовки „Стратегические коммуникации в индустриях 4.0“. — Из лекции я узнал о трендах современного PR, примеры из собственного профессионального опыта спикера, ключевые KPI по управлению репутацией. Огромное спасибо гостю и нашей высшей школе за такую возможность! Хочется видеть еще больше именитых спикеров из отрасли в стенах Политеха. Ведь это такая уникальная возможность получать самую актуальную информацию студенту!».

Мы уже несколько лет плодотворно сотрудничаем с Лучником. С 2020 года студенты нашей школы ежегодно входят в состав Студенческого жюри , второй год мы привозим из Москвы призовые награды со студенческого конкурса «Лучник Future». Два проекта Политеха « Электромобиль КАМА-1 » и « Инженеры искусств: культурный код университета и города Петра Великого » стали лауреатами национальной премии. И мы очень рады, что сегодня состоялась та самая знаковая встреча для наших студентов с самим Игорем Владимировичем , — считает директор ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина Арканникова.

Игорь Писарский поблагодарил за прием и отметил, в каких замечательных условиях получают образование политехники: Меня приятно удивил масштаб вашего университета, размах научно-технической и образовательной инфраструктур. Студентам Политеха, на мой взгляд, здесь очень здорово жить!

