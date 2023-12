Source: MIL-OSI Russian Language News

29 ноября прошла активная сессия в рамках III Конгресса молодых ученых в г. Сочи. Тема дискуссии — взаимодействие корпораций и вузов в контексте реверсивного трансфера знаний. Сессию провели на высочайшем уровне эксперты в области образования и науки, бизнеса и промышленности.

Модератор сессии Ирина Рудская, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, а также директор научного образовательного центра ИТ и бизнес-аналитики «Газпром нефть», подчеркнула: Проблематика реверсивного трансфера знаний в контексте взаимодействия корпораций и вузов находится на пересечении науки, образования и практики. Наша задача — создать современные механизмы и инструменты для эффективного взаимодействия .

Участник сессии Александра Глазкова, заместитель генерального директора, директор по персоналу и социальной политике АО «ОХК «УРАЛХИМ», добавила: Система высшего образования должна быть более открыта для взаимодействия с бизнесом и производством, ведь именно такой подход стимулирует активный обмен знаниями и технологиями .

Директор научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» Никита Шапошников подчеркнул: Ключевым аспектом успешного взаимодействия университетов и высокотехнологичной промышленности являются эффективные и гибкие механизмы взаимодействия. Они должны обеспечивать скорость и качество реализации исследовательских и образовательных программ. Политехнический университет существенно преуспел в этом ключе с точки зрения развития нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Российской Федерации .

Подводя итоги сессии, можно сказать, что сейчас продолжается интенсивное развитие взаимодействия между академическим сообществом и бизнес-структурами. Участники дискуссии согласились, что ключ к успеху в этой области — понимание необходимости максимального использования научных знаний, полученных в вузах, для решения реальных проблем бизнеса и промышленности.

