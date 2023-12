Санкт-Петербургу и Московской области возместили затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ за счет господдержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России возместило порядка 1,4 млрд рублей затрат на создание инфраструктуры особых экономических зон «Санкт-Петербург» и «Дубна» Московской области за счёт фактически уплаченных федеральных налогов и таможенных пошлин резидентов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.

«Санкт-Петербург и Московская область стали первыми регионами, возместившими затраты на развитие ОЭЗ из федерального бюджета. Средства направлены по распоряжению Правительства РФ об утверждении перечня проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон. В активной работе аналогичные заявки от Иваново, Оренбурга, Липецка и Тулы», – отметил министр.

«Сумма налоговых отчислений, уплаченная резидентами ОЭЗ «Санкт-Петербург», двукратно превышает сумму средств, вложенных изначально в проект. Это новый этап развития: город получает от ОЭЗ не только высокотехнологичную продукцию и новые рабочие места, но и финансовые средства, которые могут быть направлены на развитие необходимой инфраструктуры при запуске новых промышленных площадок в городе, организацию высокотехнологичных рабочих мест, разработку продуктов мирового уровня и решение задач по импортозамещению», – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Проект ОЭЗ в Петербурге приобретает новое качество: если ранее строилась инфраструктура и вкладывались средства, то сегодня происходит возврат этих вложений. В перспективе также возможно возмещение средств, затраченных на развитие двух новых площадок – «Парнас» и «Шушары», которые сейчас находятся в стадии присоединения к ОЭЗ», – говорит генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

«Общий объем компенсации составляет более 1,1 млрд рублей — эта сумма была вложена Московской областью в создание семи объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ «Дубна». «Дубна» является самой крупной в России ОЭЗ по числу резидентов — сегодня здесь работают 165 инвесторов. Полученные в рамках компенсации затрат средства будут направлены на дальнейшее развитие ОЭЗ», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

