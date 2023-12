Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

30 ноября – 1 декабря 2023 г. состоялось заседание Совета Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле товарами.

В ходе мероприятия российские представители подвергли критике протекционистскую политику ЕС, реализуемую под предлогом борьбы с изменением климата. Меры в рамках европейского «зеленого» курса, в том числе пограничный корректирующий углеродный механизм, регламент по обезлесенью, химическая стратегия, технические регламенты по батарейкам и упаковке не только не соответствуют правилам ВТО, но и ведут к искажению традиционных товарных потоков, разрыву цепочек поставок, снижению благосостояния, особенно развивающихся и наименее развитых стран. «Брюссель пренебрегает попыткам найти общее решение существующих климатических вызовов, отдавая предпочтение реализации собственной односторонней повестки дня, созданию «узких» клубов «друзей» климата, что в итоге ведет к фрагментации и разрушению многосторонней торговой системы» – отметили российские представители в рамках заседания.

Несоответствие мер ЕС требованиям ВТО отметили также Китай, Индонезия, Бразилия, Индия, Турция, Парагвай, Уругвай, Республика Корея, Тайвань, Саудовская Аравия, Япония, Колумбия, Перу, Эквадор, Гватемала, Аргентина, США, ЮАР.

В рамках пункта повестки дня о нелегитимных односторонних ограничениях коллективного Запада против России было отмечено деструктивное воздействие таких мер на многостороннюю торговую систему и мировую торговлю, цепочки поставок, мировую продовольственную безопасность, а также подчеркнута роль России в поддержке развивающихся стран, которая, несмотря на все введенные против нее ограничительные меры, продолжает снабжать Глобальный Юг продовольствием и удобрением, в том числе на безвозмездной основе.

