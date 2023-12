Резиденты ОЭЗ смогут возмещать в 2 раза быстрее налог на добавленную стоимость

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для резидентов особых экономических зон упрощен порядок входа в систему налогового мониторинга. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе утвердил Президент РФ, они вступят в силу с 1 января следующего года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.

«Раньше налоговый мониторинг был предусмотрен только для крупных компаний, чей объем основных налогов за год был равен сумме не менее 100 млн руб., а годовой доход составлял не менее 1 млрд руб. В связи с новыми поправками в Федеральный закон теперь позволить себе налоговый мониторинг смогут компании с меньшими налоговыми и денежными оборотами», – отметил министр.

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев сообщил, что резиденты смогут оцифровать бухгалтерию и получить поддержку со стороны налоговых органов. «Налог на добавленную стоимость будет возмещаться в 2 раза быстрее – 5 дней вместо 10. При ведении бухгалтерского учета значительно сократится количество возможных типовых ошибок. Отпадет надобность в камеральных и выездных проверках. Специалисты наших компаний, которые занимаются бухгалтерской и налоговой отчетностью, действительно ждут этих изменений. На текущий момент для проверки по НДС резиденты вынуждены собирать огромный пакет документов, в который входят счета-фактуры, договоры, заключенные со всеми контрагентами», – подчеркнул Александр Базаев.

«Внесение изменений направлено на дальнейшее совершенствование работы инструмента ОЭЗ. Налоговая служба России – одна из самых передовых структур среди федеральных ведомств с точки зрения технического развития, одна из первых применяет новые практики цифровизации. Доступ к налоговому мониторингу упростит жизнь резидентов ОЭЗ и улучшит взаимодействие налоговой службы с инвесторами ОЭЗ», – прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Государством даны гарантии неприменения к резидентам ОЭЗ норм законодательства о налогах и сборах, ухудшающих их положение, что также важно для финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Таким образом, налоговые преимущества для резидентов выводят их обслуживание как налогоплательщиков на качественно более высокий уровень и облегчает их работу», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

«Данные поправки в Налоговый Кодекс РФ позволят сделать все нормативные акты, регулирующие применение налоговых преференций на уровне регионов, более универсальными и понятными для бизнеса.

Резиденты ОЭЗ наряду с участниками промышленных кластеров теперь получат безусловное право на налоговый мониторинг. Ранее многие резиденты ОЭЗ – субъекты МСП сталкивались с препятствиями из-за высоких критериев к показателям совокупной суммы уплаченных налогов, полученных доходов, стоимости активов за отчетный год.

Новый законопроект исключает эти усложнения для резидентов ОЭЗ, что без сомнения повысит инвестиционную привлекательность особых экономических зон», – прокомментировал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

